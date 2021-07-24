SpaceX запустит миссию NASA к спутнику Юпитера

Ракета SpaceX Falcon Heavy выполнит долгожданную миссию NASA — полет к Европе, ледяной луне Юпитера, которая может иметь условия для поддержания жизни.

Falcon Heavy доставит к спутнику Юпитера автоматическую межпланетную станцию NASA Europa Clipper.

NASA в течение многих лет планировало отправить зонд к спутнику Юпитера. Согласно заявлению агентства, запуск будет осуществлен в октябре 2024 года из Космического центра Кеннеди.

Стоимость контракта оценивается примерно в 178 миллионов долларов. Engadget отмечает, что эта сделка выгодна по сравнению с возможной стоимостью запуска миссии с помощью двухступенчатой сверхтяжелой ракеты-носителя NASA Space Launch System.

Конгресс США изначально призывал NASA использовать для запуска именно Space Launch System, отмечает Ars Technica. Однако Белый дом оценил один запуск SLS в два миллиарда долларов. Кроме того, SLS технически не способна преодолеть такое дальнее расстояние без сопутствующей помощи и дополнительных модификаций, что возможно для Falcon Heavy.

Европа — шестой по отдаленности от Юпитера спутник планеты, наименьший из четырех галилеевых спутников. Его поверхность состоит изо льда и считается одной из самых гладких в Солнечной системе. Большую часть современных данных о Европе предоставила миссия космического аппарата «Галилео» NASA, начавшаяся в 1989 году и проработавшая до 2023 года.

При запуске Europa Clipper в октябре 2024 года станция должна достигнуть орбиту Юпитера в апреле 2030 года, пишет Engadget. Аппарат будет исследовать вопрос о возможности содержания на ледяном спутнике Юпитера условий, подходящих для жизни.

Ожидается, что Europa Clipper сделает снимки с высоким разрешением поверхности Европы, определит состав спутника, будет искать признаки недавней или продолжающейся геологической активности и подземные озера, измерит толщину ледяной оболочки, определит глубину и соленость океана Европы.

Фото: NASA/JPL-Caltech, художественная концепция запуска Europa Clipper