«СПБ Биржа» заявила о планах начать выплату дивидендов по иностранным акциям

«СПБ Биржа» планирует с середины августа начать выплаты дивидендов по торгующимся иностранным акциям. Об этом сообщил глава биржи Роман Горюнов в ходе выступления на YouTube-канале «Финам Премиум».
В марте европейские депозитарии Clearstream и Euroclear заблокировали счета российского Национального расчетного депозитария (НРД), из-за чего российские инвесторы прекратили получать дивиденды по иностранным акциям, учтенным в этом депозитарии.
В связи со случившимся «СПБ Биржа», согласно предписанию ЦБ РФ, перевела такие иностранные акции на неторговые счета клиентов. Иностранные бумаги, учитываемые в других депозитариях, продолжали торги.
«Из-за наличия заблокированных мы сейчас не можем выплачивать и по всем оставшимся бумагам. Одной из позитивных новостей для инвесторов в части блокировки является то, что после технологических доработок мы сможем выплачивать дивиденды по той части, которая не находится на неторговых разделах. Это ориентировочно случится в середине августа. С момента отделения бумаг на заблокированном разделе мы сможем выплачивать деньги», — сообщил Горюнов (цитата по РИА Новости).
Фото на обложке: T. Schneider /
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