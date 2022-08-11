Акции «СПБ Биржи» стали лидером по обороту торгов на Московской бирже

Акции «СПБ Биржи» показали рекордные объемы торгов на Московской бирже и вырвались в лидеры, обойдя бумаги Сбербанка и «Газпрома». Интерес к акциям биржи вырос после того, как площадка возобновила утренние торги акциями иностранных компаний.
По данным Московской биржи, объем торгов бумагами «СПБ Биржи» в четверг 11 августа к 16:00 МСК составил 5,88 млрд рублей, что стало рекордом для эмитента. Акциями «СПБ Биржи» наторговали больше, чем акциями Сбербанка (2,58 млрд) и «Газпрома» (2,24 млрд) (признанные лидеры торгов) вместе взятых.
Инвесторы проявляют интерес к бумагам «СПБ Биржи» после того, как с 10 августа площадка полноценно возобновила торги акциями 200 иностранных компаний.
С 8 августа акции «СПБ Биржи» подорожали более, чем в два раза. На торгах в среду стоимость одной ценной бумаги достигала 248 рублей.
«СПБ Биржа» провела IPO в конце 2021 года и привлекла $175 млн. Биржа провела первичное размещение по верхней границе ценового диапазона. Инвесторы оценили компанию почти в $1,5 млрд.
Фото на обложке: T. Schneider /
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