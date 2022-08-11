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Акции «СПБ Биржи» стали лидером по обороту торгов на Московской бирже

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акции «СПБ Биржи» показали рекордные объемы торгов на Московской бирже и вырвались в лидеры, обойдя бумаги Сбербанка и «Газпрома». Интерес к акциям биржи вырос после того, как площадка возобновила утренние торги акциями иностранных компаний.

Акции «СПБ Биржи» стали лидером по обороту торгов на Московской бирже

По данным Московской биржи, объем торгов бумагами «СПБ Биржи» в четверг 11 августа к 16:00 МСК составил 5,88 млрд рублей, что стало рекордом для эмитента. Акциями «СПБ Биржи» наторговали больше, чем акциями Сбербанка (2,58 млрд) и «Газпрома» (2,24 млрд) (признанные лидеры торгов) вместе взятых.

Инвесторы проявляют интерес к бумагам «СПБ Биржи» после того, как с 10 августа площадка полноценно возобновила торги акциями 200 иностранных компаний.

С 8 августа акции «СПБ Биржи» подорожали более, чем в два раза. На торгах в среду стоимость одной ценной бумаги достигала 248 рублей.

«СПБ Биржа» провела IPO в конце 2021 года и привлекла $175 млн. Биржа провела первичное размещение по верхней границе ценового диапазона. Инвесторы оценили компанию почти в $1,5 млрд.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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