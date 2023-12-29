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«СПБ Биржа» сообщила о возобновлении торгов после технического сбоя

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«СПБ Биржа» возобновила торги после технического сбоя с 11:15 мск. Ранее в пятницу торги на площадке были приостановлены из-за технического сбоя.

«СПБ Биржа» сообщила о возобновлении торгов после технического сбоя

«Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 11:15. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», — говорится в сообщении биржи.

Торги были прекращены в 07:50 мск в пятницу 29 декабря. Биржа объяснила это техническим сбоем, но более точные причины пока устанавливаются.

«СПБ Биржа» со второго ноября находится в SDN-листе США, что означает изоляцию от долларовой системы, заморозку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями.

В настоящее время площадка предпринимает меры по разблокировке порядка $3 млрд замороженных активов российских инвесторов. Для этого биржа намерена обратиться в OFAC (Управление Минфина США по контролю над иностранными активами).

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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