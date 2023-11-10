«СПБ Биржа» запланировала на 13 ноября проведение расчетов по зависшим из-за санкций сделкам

«СПБ Биржа» планирует провести расчеты по зависшим из-за введения санкций сделкам 13 ноября. После внесения площадки в «черный список» США посредники приостановили обработку поручений на совершение сделок. Сейчас бирже доступны только расчеты по совершенным до введения санкций сделкам.

«СПБ Биржа», против которой США ввели блокирующие санкции, запланировала провести расчет по зависшим сделкам в понедельник 13 ноября. Об этом сообщил глава «СПБ Биржи» Евгений Сердюков.

По словам Сердюкова, после введения санкций посредники из других стран приостановили обработку всех поручений на проведение сделок. Биржа приостановила торги и получила от посредников требование провести процедуру комплаенса. Полную информацию о расчетах бирже удалось получить только 10 ноября.

США ввели блокирующие санкции в отношении «СПБ Биржи» 2 ноября. Сразу после этого биржа приостановила все торги на площадке. Через несколько дней стало известно, что «СПБ Биржа» сменила генерального директора.

После введения санкций против «СПБ Биржи» глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что под блокировку попали в первую очередь активы квалифицированных инвесторов.

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