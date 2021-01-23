«Отдохну и подумаю про будущее...»: сооснователь «Нетологии» Максим Спиридонов объявил об уходе из компании

Сооснователь «Нетологии-групп» Максим Спиридонов на своей странице в Facebook объявил об уходе с поста гендиректора компании и выходе из состава ее акционеров.

«Наш акционер, “Севергрупп”, считает целесообразным объединить проекты в области образования и HR в единую группу под собственным руководством. Вместе со мной уходит проект “Digital Dolina“. Таким образом, я останусь в сфере образования — продолжу обучать предпринимателей. В ближайшие недели закончу передачу дел, отдохну и подумаю про будущее», ― написал Спиридонов.

Его долю в «Нетологии-групп» выкупает IT-холдинг TalentTech (принадлежит «Севергрупп» Алексея Мордашова). По итогам сделки TalentTech увеличит свой пакет в компании с 56,87% до 85%. Выход из бизнеса может принести Спиридонову до 2,25 млрд рублей, уточняет «Коммерсантъ».

Впервые TalentTech вложился в «Нетологию-групп» в 2017 году и получил 40% компании. Тогда же стороны договорились о постепенной интеграции с возможностью полного выхода основателей «Нетологии-групп» из бизнеса, пояснил изданию управляющий партнер TalentTech Андрей Митюков. И добавил, что Максим Спиридонов изначально выступал за сохранение автономии компании.

«Нетология-групп» развивает три бренда в сегменте онлайн-образования: «Фоксфорд», «Нетология», Edmarket, а также более десятка других направлений. Выручка за 2020 год составила 2 млрд рублей (рост более чем на 100% по собственным данным компании).

К исполнению обязанностей гендиректора «Нетологии-групп» с февраля приступит Евгений Барулин (сейчас гендиректор TalentTech). Максим Спиридонов займется развитием проекта по обучению предпринимателей «Digital Dolina», запущенного «Нетологией-групп».