Spotify лишился 600 тысяч подписчиков из России, но их общее число выросло

Spotify опубликовал воодушевивший акционеров квартальный отчет, после чего акции компании на Nasdaq прибавили 15%. Сервис отчитался о потере почти 600 тысяч подписчиков из России, но их общее количество выросло на 14% и достигло 188 млн по всему миру.
Данные о количестве подписчиков Spotify раскрыл в квартальном финансовом отчете.
Выручка Spotify выросла на 23% и составила 2,9 млрд евро – аналитики ожидали меньший рост. Если второй квартал 2021 года Spotify отработал с операционной прибылью в 12 млн евро, то прошедший финансовый квартал закончил с убытком 194 млн евро.
Во втором квартале Spotify лишился почти 600 тысяч платных подписчиков из России после того, как ушел с рынка. В то же время общее количество подписчиков Spotify увеличилось на 14% – до 188 млн по всему миру.
На новостях о росте подписчиков и объеме выручки, оказавшимся больше, чем ожидали аналитики, акции шведского стримингового сервиса выросли на 15% на бирже Nasdaq.
Об уходе с российского рынка Spotify объявил 25 марта. В апреле приложение Spotify пропало из российских магазинов App Store и Google Play.
Фото на обложке: Chubo - my masterpiece /
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