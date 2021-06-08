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Spotify, Twitter, Reddit: крупнейшие сайты оказались недоступны из-за глобального сбоя

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Глава новостного отдела RB

Анна Тимофеева

Глобальный сбой произошёл в работе крупнейших сайтов мира — пользователи видят ошибку 503 при попытке зайти в Twitter, на CNN, New York Times, Guardian, Amazon, Reddit, Twitch, Spotify и другие порталы. По информации СМИ, причиной стала авария на стороне CDN-провайдера Fastly. При этом, по данным Downdetector, катастрофа не коснулась сайтов российских компаний.

Spotify, Twitter, Reddit: крупнейшие сайты оказались недоступны из-за глобального сбоя

О жалобах пользователей сообщил сервис Downdetector. Так, при попытке зайти на сайт Twitch и Reddit всплывает ошибка 503 или появляется уведомление о сбое при подключении. Наибольшее число жалоб на сбой в работе Twitch пришло из Германии и Великобритании.

Большинство пользователей игрового стримингового сервиса (76%) не могут получить доступ к сайту, 20% не смогли залогиниться, а 3% — запустить потоковое видео. У некоторых, кто зашёл на свою страницу в Twitter, перестали отображаться смайлики.

Сотни пользователей сервиса Spotify из Москвы и других крупных городов не могут сейчас послушать музыку. Пик жалоб, по данным Downdetector, пришелся на 13:00 по московскому времени.

Также недоступны сайты главных мировых СМИ: The Guardian, New York Times, Vice, Wired, Би-би-си, The Verge, Le Monde и других. По информации ряда западных изданий, причиной стала авария на стороне CDN-провайдера Fastly. При этом, по данным Downdetector, катастрофа не коснулась сайтов российских компаний.

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Фото: borkus/Depositphotos

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