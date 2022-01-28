Самые ожидаемые IPO 2022 года

Самым успешным IPO прошлого года Bloomberg признал американский стартап Rivian, производящий электромобили. В ходе первичного размещения компании удалось привлечь $12 млрд и получить оценку в $77 млрд.

В 2021 году произошел настоящий IPO-бум — по данным Bloomberg, за предыдущий год более 2,8 тыс. компаний провели первичное размещение акций и привлекли в ходе этого более $600 млрд. Оба этих показателя стали рекордными для фондового рынка.

Интерес к «публичности» заметно вырос в 2020-21 годах и у российских компаний. По словам Юрия Денисова, председателя правления Московской биржи, общий объем первичных размещений за эти два года превысил 650 млрд рублей.

В 2021 году публичными стали такие российские компании, как FixPrice, Segezha Group, «Циан» и «Европейский медицинский центр».

Юрий Соловьев, глава совета директоров «ВТБ Капитала», прогнозирует продолжение тренда на IPO среди отечественных стартапов в 2022 году.

Рассказываем о российских и мировых компаниях, которые объявили о планах на первичное размещение акций в 2022 году.

Оглавление:

Зарубежные компании

Reddit

Reddit — один из самых популярных сайтов в мире, он объединил в себе функции социальной сети и форума. Посещаемость платформы превышает 1,2 млрд человек в месяц.

Сайт не привязан к определенной тематике: его пользователи вступают в сообщества, где создают треды Ветвь обсуждений и участвуют в обсуждениях.

Reddit также широко известен тем, что члены сообщества иногда «поднимают шумиху» на фондовом рынке, влияя на стоимость акций компаний.

Главная страница Reddit

Так, в январе 2021 года участники одного из обсуждений начали массово скупать акции розничных магазинов игр GameStop и подняли их стоимость на 881%. Еще одним ярким примером стал кейс с MicroVision — стоимость их бумаг с начала по конец апреля 2021 выросла на 10 тыс. процентов.

Reddit был основан в 2005 году Стивом Хаффманом и Алексисом Оганяном. В 2006 году платформу приобрело журнальное издательство Condé Nast, тогда количество уникальных посетителей платформы в день колебалось в районе 70 тыс.

Сейчас компания является единорогом с общей суммой привлеченного финансирования в $1,3 млрд. Последний раунд Reddit закрыл в августе прошлого года — он привлек $410 млн от Fidelity и получил оценку в $10 млрд.

Тред на Reddit, после которого пользователи начали скупать акции GameStop

Организация подала конфиденциальную заявку на первичное размещение в декабре 2021. Точная дата выхода на биржу пока неизвестна, однако источники Bloomberg сообщают, что IPO может состояться уже в марте этого года, а организаторы рассчитывают на оценку в $15 млрд после размещения бумаг на бирже.

Chime

FinTech-компания Chime предоставляет бесплатные услуги мобильного банкинга в сотрудничестве с американскими региональными банками Bancorp и Stride bank.

Прибыль проекта формируется из небольших комиссий с Visa каждый раз, когда пользователи совершают транзакции с карты.

Главными своими преимуществами перед традиционными банками Chime называет:

Отсутствие ежемесячных платежей,

Бесплатный овердрафт Предоставление краткосрочного кредита в случае нехватки средств на карточном счете клиента ,

, Высокодоходный сберегательный счет и другие.

Chime также известен тем, что предоставляет американцам ранний доступ к своим зарплатам с помощью функции Get Paid Early, когда они оформляют прямой депозит Зачисление средств на банковский счет в электронном виде, а не посредством бумажного чека заработной платы, используя свою учетную запись.

Компанию основали в 2012 году Крис Бритт и Райан Кинг, ее выручка на 2021 год составила от $900 млн до $1 млрд. За три года стоимость Chime выросла с $1,5 до $25 млрд.

Приложение Chime

Forbes со ссылкой на источник прогнозирует выход Chime на IPO в марте 2022 года. По итогам первичного размещения компания может получить оценку от $35 до $45 млрд.

Cohesity

Cohesity — американская IT-компания, которая разрабатывает программное обеспечение для управления данными на основе ИИ. Продуктами стартапа пользуются NASA, Cisco, U.S. Air Force и другие.

Ключевой продукт Cohesity — мультиоблачная платформа Helios, которая предоставляет услуги по управлению данными. Платформа доступна в виде ПО с самостоятельным управлением и в виде SaaS.

Некоторые другие продукты компании:

DataProtect — обеспечивает защиту данных,

SiteContinuity — автоматическое аварийное восстановление данных, и так далее.

Компанию основал в 2013 году ученый и предприниматель Мохит Арон, ранее соучредивший компанию по хранению данных Nutanix.

В декабре 2021 Мохит сообщил Bloomberg, что Cohesity подала конфиденциальную заявку в SEC Комиссию по ценным бумагам и биржам на первичное размещение акций. В марте того же года компанию оценили в $3,7 млрд.

Cohesity Helios

По прогнозам некоторых экспертов, IPO может состояться в первой половине 2022 года.

Сейчас общая сумма финансирования Cohesity достигла $660 млн. Последний раунд состоялся в 2020 году, в нем приняли участие 13 инвесторов, которые суммарно вложили $250 млн.

Impossible Foods

Компания Impossible Foods занимается разработкой и производством альтернативных мясных продуктов на растительной основе.

Самый узнаваемый продукт стартапа — Impossible Burger, который продается во многих крупных ресторанных франшизах по всей Америке, в том числе в «Бургер Кинге».

Impossible Burger

Проект основал в 2011 году профессор биохимии Патрик О. Браун, считающий, что промышленное животноводство является главной экологической проблемой.

Для создания своей продукции ученый прибег к молекулярной биологии — вместе с командой он изучал настоящую говядину, чтобы заменить ее составляющие на растительные аналоги.

Читайте полную историю Impossible Foods в статье RB.RU



Общая сумма привлеченного финансирования Impossible Foods составляет $2,1 млрд. Последний раунд инвестиций состоялся в ноябре 2021 года, тогда Mirae Asset Global Investments вложил в проект $500 млн. Эксперты оценили стоимость компании по завершению сделки в $7 млрд.

О планах компании на проведение IPO стало известно в апреле прошлого года. Тогда Reuters со ссылкой на источники писал, что Impossible Foods рассматривает возможность выхода на биржу в течение 12 месяцев с планируемой оценкой в $10 млрд.

eToro

EToro — израильская трейдинговая платформа, которая позволяет зарегистрированным пользователям самостоятельно инвестировать в криптовалюты, акции, биржевые товары и многое другое. На eToro зарегистрированы участники из 140 стран.

Стартап называет себя «социальной инвестиционной платформой» и предлагает клиентам функцию CopyTrader — она позволяет новичкам копировать стратегии инвестиций «лучших трейдеров».

Интерфейс eToro

Еще одним достоинством платформы является нулевая комиссия брокера, а также отсутствие количественных ограничений по 0% комиссионным акциям и биржевым торгам Нулевая комиссия означает, что комиссия брокера не взимается при открытии или закрытии позиции и не применяется к коротким позициям или позициям с кредитным плечом.

EToro объявила о выходе на биржу в марте 2021 года и планировала первичное размещение акций через слияние с приобретающей компанией (SPAC) FinTech Acquisition Corp. V.

IPO платформы первоначально ожидалось в 2021 году с оценкой около $10,4 млрд, но нормативные препятствия для SPAC привели к его отсрочке. В результате, после изменения условий слияния оценка eToro упала до $8,8 млрд.

Сейчас IPO стартапа ожидается в июне 2022.

Byju’s

Byju’s — самый дорогой индийский стартап, разработавший образовательное приложение с фокусом на индийский и американский рынки. По состоянию на декабрь 2021 года в нем было зарегистрировано более 115 млн пользователей.

Приложение работает по модели freemium, предоставляя бесплатный доступ к контенту на 15 дней после регистрации. Образовательная программа рассчитана на учащихся с 1 по 3 и с 4 по 12 классы В США школьное образование длится 12 лет, а информация подается в форме небольших анимационных видеороликов длительностью до 20 минут.

Приложение Byju's

Основатели Byju’s Бью Равиндран и Дивье Гокулнатх заявляли, что в 2021 году доход компании мог составить $1,3 млрд. По состоянию на декабрь того же года стартап оценивался в $21 млрд, что делает его самым дорогим стартапом Индии и одним из самых дорогих EdTech-проектов в мире.

Последний раунд финансирования Byju’s состоялся в ноябре 2021 — инвестиции по итогам составили $1,2 млрд, а общая сумма инвестиций за все время — $4,5 млрд.

О том, что стартап ведет переговоры о выходе на биржу, в декабре прошлого года сообщил TechCrunch. Издание также писало, что Byju's рассчитывает на оценку более чем в $45 млрд и надеется привлечь до $4 млрд. Выход на биржу должен состояться в конце 2022 — начале 2023 года.

Life Insurance Corporation

Life Insurance Corporation (LIC) — это крупнейшая страховая и инвестиционная корпорация Индии, в которую в 1956 году было объединено более 245 страховых компаний. LIC занимает практически 70% сферы страхования в стране. У корпорации 290 млн держателей полисов.

Компания также работает в других азиатских странах — Сингапуре, Непале, Шри-Ланке, Бангладеше и так далее.

Корпорация занимается страхованием жизни, медицинским страхованием, ипотечным кредитованием, управлением активами и пенсионными фондами, а также является материнской компанией частного индийского банка IDBI Bank.

Life Insurance Corporation. Источник: Indiatvnews

Владельцем LIC является Правительство Индии и Министерство финансов. В 2019 году доход корпорации составил $74 млрд.

О планах провести в начале 2021 года первичное публичное размещение сообщила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман. IPO запланировано на 2022 год, LIC рассчитывает получить оценку в $203 млрд. При такой стоимости это станет шестым в списке крупнейших мировых размещений в истории, а корпорация — второй в списке самых дорогих публичных компаний Индии.

LIC рассчитывает продать от 5 до 10% акций общей стоимостью в $20,3 млрд.

Shein

Shein — китайский онлайн-ритейлер, признанный одной из крупнейших в мире онлайн-компаний по дистрибуции одежды. Популярность сервис получил благодаря низким ценам на продаваемую продукцию.

Сейчас на Shein можно купить не только одежду, обувь и аксессуары, но и товары для дома и животных, косметику, электронику и так далее. Платформа также производит и реализовывает продукцию под собственным брендом.

Интерфейс Shein

Компанию основал в 2008 году Крис Сюй, изначально Shein был ориентирован только на рынок США и предлагал покупателям свадебные платья. На сегодняшний день платформа доступна в 220 странах и является вторым по популярности интернет-магазином среди подростков.

О том, как Shein развивался и покорял новые рынки, читайте в статье на RB.RU: Shein — история успеха китайского интернет-магазина.

Выручка компании в 2020 году составила $10 млрд — это на 250% больше показателя 2019 года и минимум в два раза больше выручки за аналогичный период других крупных онлайн-ритейлеров, таких как Asos и Boohoo. В 2021 году выручка выросла до $15,7 млрд. Сама компания оценивается в $50 млрд.

Reuters со ссылкой на источники сообщил, что основатели планируют провести IPO Shein в 2022 году. Серьезной проблемой может стать запрет китайских властей на листинг на фондовых биржах США. По данным Reuters, Крис Сюй даже может получить гражданство Сингапура для первичного размещения акций своей компании.

Российские компании

«Азбука вкуса»

«Азбука вкуса» — частная сеть супермаркетов, магазины которой расположены в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В экосистему сети входят:

Супермаркеты «Азбука вкуса»;

Минимаркеты «АВ Daily»;

Винные магазины «Энотека»;

Гипермаркеты «АВ Маркет»;

Городское кафе «АВ Гранд-кафе».

Помимо розничной торговли, компания оказывает услуги кейтеринга Подрядные услуги по организации питания, предоставляет консультации с нутрициологами, а также проводит курсы сомелье в «Академии винного бизнеса» и курсы бариста.

Супермаркет «Азбука вкуса»

«Азбука вкуса» была основана в 1992 году Максимом Кощеенко и Олегом Лыткиным, управляющей компанией является ООО «Городской супермаркет». По итогам 2020 года выручка компании составила 74,7 млрд рублей.

В декабре 2021 года президент компании Денис Сологуб сообщил РБК о планах в ближайшем будущем провести IPO на Московской бирже с продажей до 15% от общего количества акций.

CarMoney

CarMoney — FinTech-компания и одна из крупнейших микрофинансовых организаций в России, предоставляет клиентам займы под залог автомобиля или спецтехники.

Оформление займа, погашение долга и другие операции совершаются через сайт CarMoney или мобильное приложение. Клиент заключает с сервисом договор о микрозайме и договор залога транспортного средства.

Приложение CarMoney

Договор заключается на срок от 12 до 48 месяцев с минимальной суммой займа в 80 тысяч рублей.

Как стало известно РБК, CarMoney планирует провести первичное размещение на Московской фондовой бирже осенью 2022 года. Эту информацию подтвердил основатель компании Антон Зиновьев. В планах компании — продать акций на 2-2,5 млрд рублей, однако величина пакета еще не определена окончательно.

На данный момент на Московской фондовой бирже торгуются облигации сервиса доходностью 14%. Чистая прибыль CarMoney за первое полугодие 2021 года составила 181 млн рублей.

«СИБУР Холдинг»

«СИБУР Холдинг» — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России, которая занимается переработкой углеводородов из побочных продуктов добычи нефти и газа. Производит и продает два вида нефтехимической продукции:

олефины и полиолефины Используются для производства различных пленок и волокон ,

, пластики, эластомеры Также известны как резина и промежуточные продукты.

«СИБУР» был основан постановлением Правительства РФ в 1995 году. Крупнейшим акционером холдинга на данный момент является председатель совета директоров Леонид Михельсон — он владеет 30,6% компании. О планах организации на первичное размещение акций он сообщил летом 2021.

«СИБУР Холдинг»

Тогда он заявил, что, скорее всего, компания выйдет на биржу в 2022 году. IPO планируют проводить на Московской фондовой бирже, обсуждаемый объем пакета акций — 10%.

«Делимобиль»

«Делимобиль» — сервис каршеринга, работающий в 11 городах России. По данным компании, в парке организации более 17 тыс. автомобилей в разных ценовых сегментах. Количество пользователей сервиса на 2020 год превысило 5 млн человек.

Воспользоваться услугами каршеринга может любой желающий, достигший 18 лет и имеющий водительские права класса В Водительский стаж не имеет значения.

Компания также оказывает услуги за рубежом — в Белоруссии, Казахстане и Чехии — под брендом Anytime.

Автомобили «Делимобиль». Источник: Трушеринг

По данным сервиса, выручка компании за первое полугодие 2021 года выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,9 млрд рублей.

«Делимобиль» в 2015 году основал Винченцо Трани, сейчас он владеет 69% акций компании. Винченцо сообщал о планах на проведение IPO еще в 2019 году и продаже таким образом до 40% активов стоимостью более чем $300 млн.

В ноябре 2021 торги должны были стартовать сразу на двух биржах — на NYSE и на Московской фондовой бирже — при цене в $10-12 за акцию. Однако, по данным «Ведомостей», IPO перенесли на начало 2022 года «из-за рыночных условий».

Mercury Retail Group

Mercury Retail Group — один из крупнейших российских ритейлеров, управляющий двумя торговыми сетями — «Красное&Белое» и «Бристоль».

Сеть насчитывает около 13,5 тысяч магазинов формата Ultra-convenience или «у дома» Особенность формата — в небольшом ассортименте, ориентированном на самые необходимые товары и продукты в 68 регионах России.

Магазин «Бристоль»

Обе торговые сети специализируются на продаже алкогольных напитков и табачных изделий, а также некоторых других потребительских товаров по относительно низким ценам. «Бристоль» также продает продукцию под собственным брендом.

Основными пакетами акций Mercury Retail владеют основатель «Красного&Белого» Сергей Студенников (45%) и основатели «Бристоля» Игорь Кесаев (37,25%) и Сергей Кациев (7,69%).

Акционеры планировали первичное размещение GDR Один из видов депозитарной расписки, которая утверждает право собственности на долю портфеля ценных бумаг на Московской бирже еще в ноябре 2021 года. Однако IPO было отменено на неопределенный срок из-за ситуации на рынке.

Магазин «Красное&Белое»

Стоимость GDR была определена в диапазоне $6-6,5 за единицу, акционеры рассчитывали продать до 200 млн расписок при капитализации компании в $12-13 млрд.

В декабре 2021-го генеральный директор Mercury Group выступил с заявлением, что все предварительные процедуры уже завершены и компания будет готова выйти на IPO в 2022 «при благоприятных рыночных условиях».

Invitro

Invitro — частный медицинский холдинг, который предлагает услуги лабораторной диагностики, в том числе по проведению лабораторных анализов. В группу компаний входят:

Диагностические центры;

Медицинские клиники;

Vet Union (предоставляет лабораторные услуги в области ветеринарии).

По данным Invitro, организация обслуживает более 15 млн пациентов в год, проводит около миллиона тестов ежедневно и владеет 1,5 тысячами офисов в шести странах СНГ.

В 1995 году Александр Островский и Алексей Мошкин основали компанию-дистрибьютора медицинского оборудования «ОМБ», в 1998 году она была переименована в Invitro. Островский в настоящий момент занимает должность генерального директора холдинга и является его основным владельцем.

Отделение Invitro. Источник: Яндекс.Карты

Как сообщает ТАСС, компания будет готова выйти на IPO осенью 2022 — весной 2023 гг. и рассчитывает получить оценку, превышающую $1 млрд. В свободное обращение может быть размещено до 40% акций Invitro.

Для листинга холдинг рассматривает Московскую биржу, а также биржи в Лондоне и Нью-Йорке.

«Рольф»

«Рольф» — один из крупнейших автодилеров в России, который как занимается продажей 21 марки новых и поддержанных автомобилей, мотоциклов, так и оказывает услуги по автомобильному страхованию и кредитованию.

Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге.

Компанию основал в 1991 году Сергей Петров. На тот момент она занималась сдачей в долгосрочную аренду автомобилей зарубежных марок, но уже через три года открыла свой первый дилерский центр.

Автосалон «Рольф»

Против Сергея Петрова и нескольких топ-менеджеров «Рольфа» в 2019 году было возбуждено уголовное дело из-за подозрений в выводе за рубеж денежных средств. Генпрокуратура подала иск против предпринимателя о взыскании с него и компании 12,85 млрд рублей. Также были заблокированы все счета бизнесмена.

Генеральный директор «Рольфа» Светлана Виноградова рассказала «Коммерсанту» о планах выхода компании на IPO еще в начале прошлого года. После блокировки счетов Петрова CEO автодилера сделала еще одно заявление, сообщив, что на планы выхода на биржу данная ситуация не повлияет.

Предварительно первичное размещение запланировано на вторую половину 2022 года.

Что говорят эксперты

Илья Воробьев, инвестор и автор проекта Long Term Investments

На мой взгляд, ажиотаж, который был вокруг IPO в последние два года, вряд ли повторится в 2022 году. Аппетит инвесторов к риску заметно снизился из-за ужесточения монетарной политики в США и коррекции в технологическом секторе в последние месяцы.

В целом, 2020-2021 годы были уникальными с точки зрения очень благоприятной конъюнктуры для IPO из-за целого ряда факторов, и есть значительная вероятность, что рекордное количество размещений и объем привлеченных средств не повторятся в ближайшие несколько лет.

На мой взгляд, IPO российских компаний не стоит ожидать в ближайшие месяцы — текущая геополитическая обстановка к этому явно не располагает. Если ситуация нормализуется, возможно, некоторые компании вернутся к рассмотрению этой идеи во втором полугодии 2022 или 2023 году.

Аналитики Freedom Finance

По мнению целого ряда участников рынка, ротация между секторами роста и стоимости в 2022 году будет менее выраженной, особенно если инфляция достигнет пика в первой половине года.

Выжидательная позиция инвесторов на фоне сложной среды для акций роста в 2021 году может привести к более низким и разумным оценкам компаний, выходящих на IPO в этом году.

Что касается количества размещений, в текущем пайплайне NYSE/NASDAQ находится 57 активных заявок на новые первичные размещения.

В целом в 2022 году мы не ожидаем, что количество размещений будет больше, чем в 2020-2021 годах, тем не менее потенциальное количество IPO в 2022 году может упасть не сильно.

Драйверами роста рынка IPO могут стать новые компании, которые нуждаются в финансировании, а также огромный капитал, который есть у финансовых спонсоров прямо сейчас.

Сильная волатильность на фоне повышения ставок привела к снижению капитализации многих компаний, которые выходили на IPO.

В целом, такие случаи были и раньше, но это никак не отражалось на количестве IPO и интересе инвесторов. Вполне вероятно, что инвесторы будут проявлять осторожность при выборе компании.

Анастасия Кошелева, руководитель сайта Investing.com

Вероятнее всего, 2022 год из-за сильной волатильности рынка окажется не таким богатым на IPO. Также может увеличиться количество отказов от размещения среди компаний, которые уже вели активную подготовку к выходу на публичный рынок.

Как правило, вложения на этапе IPO оказываются прибыльными в условиях благоприятной экономической ситуации, в условиях кризиса инвесторы осторожничают и акции даже перспективных компаний часто оказываются недооцененными.

В России ситуация дополнительно осложнена геополитической напряженностью. Ситуация с Украиной и вероятность введения новых санкций в отношении России негативно влияет на поведение крупных мировых инвесторов, в том числе на их заинтересованность в участии в pre-IPO российских компаний.

Массовая просадка акций после выхода на IPO в 2021 году наглядно показала то, что участие в pre-IPO — это не гарантия получения прибыли после листинга компании. Для примера, из 55-ти технологических компаний США, которые стали публичными в прошлом году, только одна просела на 9%, остальные потеряли еще больше.

Поэтому в этом году инвесторы будут более осторожными при выборе компаний для инвестирования, при этом интерес к IPO как к инструменту, безусловно, сохранится.

CGI Russia и Korn Ferry

Бум первичных публичных размещений акций в России в 2022 году продолжится при отсутствии негативных событий. По нашим подсчетам, при благоприятном развитии событий на IPO могут выйти от 10 до 25 российских компаний.

При этом в условиях замедления роста мировой экономики инвесторы станут более избирательными в выборе ценных бумаг и будут уделять повышенное внимание эффективности совета директоров и реализации ESG-стратегий компаний.

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