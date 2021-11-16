SaaS для российских компаний. Как правильно использовать это ПО для своего бизнеса?

Сергей Кулешов, заместитель генерального директора «Битрикс24», рассказал, какие тенденции в SaaS сейчас актуальны и как бизнесу наиболее эффективно ими пользоваться.
Первые компании, которые стали предлагать программное обеспечение как услугу, появились в США в конце 90-х. Среди них первооткрывателем была Salesforce. Так как развитие SaaS шло под руку с развитием интернет-технологий, то в Россию эта модель продажи программного обеспечения добралась спустя несколько лет.
Развитие нашего рынка в нулевых тормозили нераспространенная культура аутсорсинга, высокий уровень пиратства и общее отставание IT-отрасли. Только к 2010 году в стране сформировалась первая десятка разработчиков, которые начали предлагать собственные решения на базе концепции SaaS.
Бизнес в США на тот момент, уже вовсю пользовался арендой ПО: американские компании занимали основной объем мирового рынка, который в 2010 году составлял $13,4 млрд. Concur — первая компания, полностью посвященная SaaS-услугам, — к тому моменту уже зарабатывала больше $250 млн в год.
Сегодня американцы по-прежнему лидируют на мировом рынке. Число компаний, занимающихся SaaS, превышает 15 тыс., в то время как в Великобритании, которая занимает второе место по величине рынка, их только около 2 тыс.
В России, по данным Latka, всего 124 компании, при этом общее число их клиентов сравнимо с показателями крупнейших рынков из первой пятерки. Мы всё еще отстаем по объему рынка, однако уровнем сервиса ничуть не уступаем крупнейшим игрокам.
По оценке J’son & Partners Consulting, в 2020 году российский рынок SaaS в денежном выражении вырос на 28% и достиг объема в 11,5 млрд рублей ($155,3 млн).
А в мире быстрее всех растёт Азиатско-Тихоокеанский регион. Несмотря на то, что он вряд ли станет лидером в ближайшие пять лет, этот развивающийся рынок привлекает огромное количество инвесторов. Например, 6 и 7 места в рейтинге крупнейших мировых рынков SaaS занимают Индия и Китай.
Сегодня в Индии насчитывается около 1000 SaaS-стартапов (из них 10 — единороги), которые по разным оценкам в общей сложности зарабатывают от $2 до 3 млрд в год. Эту страну называют агрессивным игроком и не исключают, что к 2025 году индийские специалисты смогут удовлетворить 19% мирового спроса.
В Китае SaaS является одной из самых быстрорастущих отраслей в стране. С 2013 по 2015 год китайский рынок рос на 65-75% в год, в 2016 году он стабилизировался и продолжил ежегодный стабильный рост примерно на 30%. В какой-то степени успех связан с увеличением числа МСП в стране — сейчас их более 32 млн, и уже к концу 2019 года 40% из них пользовались услугами SaaS.
Что касается мирового рынка SaaS, по итогам 2020 года его оценили в $157 млрд. Согласно Reports Valuates, к 2026 году рынок может вырасти вдвое и достичь отметки в $307,3 млрд c со среднегодовым ростом в 11.7%.
Рынок SaaS настолько огромный, что по сути является губкой, которая впитывает все новые идеи и технологии в IT. Большинство прорывных моментов в айти сегодня появляется из-за того, что можно использовать SaaS-подход.
Чтобы обучить большую нейронку, не нужно покупать зал из серверов. Их можно просто арендовать в условном «Амазоне» на 30 минут и заплатить за это 100$. Именно поэтому мы видим столько трендов, поднимающих эффективность и производительность компаний в абсолютно разных отраслях экономики.
Тренды SaaS в 2022 году
Искусственный интеллект
Достижения в области искусственного интеллекта открывают много возможностей для SaaS. Особенно активно используют такие технологии новые стартапы.
Применяя ИИ, малые предприятия получают конкурентное преимущество, которое позволяет им бросить вызов гигантам.
- Как использовать тренд
Бот-коллцентр с функцией распознавания голоса или текста, который может заменить небольшому интернет-магазину целый отдел менеджеров для обработки входящих заказов или консультаций по типичным вопросам в пиковые периоды нагрузок — Black Friday или рождественские распродажи.
Адаптация под мобильные устройства
Мобильные устройства давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, и уже сейчас смартфон стал продолжением рабочего инструмента — мы используем его как фотоаппарат, сканер, а также средство рабочей коммуникации — для проверки почты, мессенджеров.
Последние 5-7 лет смартфоны отодвигают ПК с ноутбуками и начинают играть все более важную роль в предпринимательской деятельности.
Большинство SaaS-сервисов заточены под мобильный формат — в виде приложения или адаптивной версии.
Новые реалии заставляют практически всех разработчиков думать о том, как сделать сервис простым и лаконичным, чтобы им было удобно пользоваться со смартфона.
- Как использовать тренд
В 2021 году сисадмин с базовыми навыками может за пару часов и 50 баксов создать мобильное приложение для клиентов компании с помощью nocode-платформы. И это приложение будет корректно работать, обслуживать пользователей и приносить прибыль.
Ради интереса можете проверить такие платформы как Adalo или Directum.
Микро-SaaS
Развитие рынка позволяет разработчикам, а иногда даже просто пользователям nocode-платформ создавать сервисы, и сразу предоставлять доступ к ним огромному количеству компаний и пользователей. Сегодня одиночка с крутой идеей, даже если это не такой единорог как Facebook или Whatsapp, может запустить отличный сервис в узкой нише.
На рынке все чаще появляются micro-SaaS — мелкие компании, ориентированные на узкий сегмент рынка и небольшое количество клиентов.
Существуют также вертикальные компании, ориентированные на определенный тип бизнеса или его тематику.
- Как использовать тренд
Изучите примеры нишевых микро-SaaS. Например theagentnest.com — платформа, помогающая риэлторам создавать контент; платфома для улучшения клиентского сервиса startingpoint.ai, а также тул для отслеживания и управления ссылочными кампаниями linkody.com.
Мы живем в век большого количества маленьких сервисов, которые идеально заточены под какой-то рынок или вид бизнеса. И это здорово.
Буст репутации
Для некоторых компаний SaaS — это не только ПО, но и плюс к узнаваемости.
На Западе некоторые SaaS-бренды обладают настолько мощной репутацией, что предоставляя какому-то предприятию своё ПО, автоматически увеличивают лояльность пользователей к нему. К примеру, когда пользователи видят, что она использует Salesforce, Microsoft,Amazon Web Services. В том числе — это влияет на капитализацию бизнеса.
- Как использовать тренд
А в случае с Россией изучите кейс проекта Yclients — для барбершопов, салонов красоты, косметологических процедур. Интерфейс продукта уже привычен и вызывает доверие для регулярных записей клиентов на процедуры.
Изучите свой сегмент рынка на предмет SaaS-сервисов, которые давно завоевали любовь и уважение пользователей.
Конструкторы тарифов
Устанавливать по умолчанию универсальную стоимость подписки уже не так актуально.
Компании все чаще придерживаются индивидуального подхода в ценообразовании. Такая модель эффективнее, чем классический вариант «дешевле, чем у конкурентов».
Сейчас 38% SaaS-сервисов взимают плату в зависимости от перечня своих услуг, времени пользования и других условий, что помогает решить распространенную проблему «пустых трат» предпринимателей на ПО.
Драйвером конструкторов тарифов выступают провайдеры сотовой и интернет-связи — Tele2, МТС, МГТС, Билайн предоставляют пользователю в личном кабинете опции выбора пакета услуг.
- Как использовать тренд
Составьте список ПО, которое ваша компания использует давно и посмотрите у кого из них появились конструкторы тарифов. Или составьте список SaaS-аналогов с возможностью конструктора пакета услуг.
Подписка на экосистему
С этим трендом уже хорошо знакомы многие любители различных подписок на музыку, онлайн-кинотеатры, кешбэк-сервисы. В последние 2-3 года мультибренды все чаще предлагают пользователям смешанные подписки, при оформлении которых клиент получает сразу несколько услуг от дочерних брендов компании или партнеров.
Аналогичная схема развивается среди SaaS-сервисов — теперь комплексные подписки предлагают купить компаниям. Они могут включать интернет, конференц-связь, IP-телефонию.
В России давно прокачивают своим экосистемы tech-гиганты «Сбер», VK, МТС, «Яндекс».
- Как использовать тренд
По аналогии с конструктором тарифов, изучите текущие предложения корпораций, предоставляющих бизнес-инструменты для предпринимателей и выберите оптимальные условия подписки для вашей компании
Почему российские компании используют SaaS
Многие давно знают, что использование софта по модели SaaS гораздо выгоднее — это банально дешевле, чем покупать готовое ПО, однако этим плюсы не ограничиваются.
Вот 5 причин завести в компании свой SaaS:
- Всегда обновленный софт. Не надо думать о том, когда и как ставить более новую версию;
- Отсутствие заботы о мощностях. Не нужно заморачиваться с их апгрейдом и обслуживанием;
- Отсутствие заботы о резервных копиях. Все сохраняется на серверах SaaS-сервисов;
- Экономия на штате. Отпадает необходимость нанимать сотрудников для обслуживания, установки обновлений и решения прочих сервисных вопросов;
- Низкие риски. Бизнес платит относительно небольшую сумму за подписку, которую при большом желании можно будет отменить. Если предприниматель покупал бы готовое ПО — он рисковал бы значительно больше.
При этом к выбору SaaS-сервиса нужно относиться максимально ответственно. «Переехать» с одного сервиса на другой технически очень сложно и дорого.
Как российским предпринимателям и компаниям правильно использовать SaaS?
- Посчитайте и оцените тот классический «коробочный» софт, который вы уже купили в свой бизнес. Во сколько он вам обходится? Можете ли вы заменить старое ПО? Давно ли вы обновляли его? Пользуются ли им сотрудники на самом деле?
- Составьте список софта, который пойдет под замену — устаревший, слишком дорогой, неэффективно используемый.
- Помните о том, что новый софт — всегда стресс для сотрудников. Объясните коллегам позицию, что цель обновления — сделать работу сотрудников легче и быстрее. Просто замена — не самоцель.
- Организуйте обучение новым программам. Показывайте и объясняйте наглядно преимущества и фишки нового ПО.
- Установите даты — контрольные точки, по истечении которых вы будете замерять эффективность проекта. Не пускайте на самотёк процесс внедрения.
- Замерьте все параметры до начала внедрения SaaS и после. После прохождения финальной контрольной точки сделайте глобальный срез основных бизнес-метрик.
- Обязательно донесите информацию о конкретной пользе внедрения максимально широко внутри компании.
- Не останавливайтесь на внедрении. Помните о том ,что многие SaaS-сервисы гибки и прекрасно интегрируются с другими системами. Вы можете использовать API, можете использовать внутренний маркетплейс и другие способы унификации IT-системы вашего бизнеса. Запланируйте этапы следующих интеграций
- Поставьте на поток процесс слежения за обновлениями нового ПО и не опаздывайте с установкой новых версий SaaS-софта.
- Регулярно обсуждайте с коллегами новые инструменты, которые еще больше прокачали бы возможности сотрудников, отделов, департаментов, всей организации.
Фото на обложке: unsplash.com
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