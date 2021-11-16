SaaS для российских компаний. Как правильно использовать это ПО для своего бизнеса?

Сергей Кулешов, заместитель генерального директора «Битрикс24», рассказал, какие тенденции в SaaS сейчас актуальны и как бизнесу наиболее эффективно ими пользоваться.

Первые компании, которые стали предлагать программное обеспечение как услугу, появились в США в конце 90-х. Среди них первооткрывателем была Salesforce. Так как развитие SaaS шло под руку с развитием интернет-технологий, то в Россию эта модель продажи программного обеспечения добралась спустя несколько лет.



Развитие нашего рынка в нулевых тормозили нераспространенная культура аутсорсинга, высокий уровень пиратства и общее отставание IT-отрасли. Только к 2010 году в стране сформировалась первая десятка разработчиков, которые начали предлагать собственные решения на базе концепции SaaS.

Бизнес в США на тот момент, уже вовсю пользовался арендой ПО: американские компании занимали основной объем мирового рынка, который в 2010 году составлял $13,4 млрд. Concur — первая компания, полностью посвященная SaaS-услугам, — к тому моменту уже зарабатывала больше $250 млн в год.

Сегодня американцы по-прежнему лидируют на мировом рынке. Число компаний, занимающихся SaaS, превышает 15 тыс., в то время как в Великобритании, которая занимает второе место по величине рынка, их только около 2 тыс.

В России, по данным Latka, всего 124 компании, при этом общее число их клиентов сравнимо с показателями крупнейших рынков из первой пятерки. Мы всё еще отстаем по объему рынка, однако уровнем сервиса ничуть не уступаем крупнейшим игрокам.

По оценке J’son & Partners Consulting, в 2020 году российский рынок SaaS в денежном выражении вырос на 28% и достиг объема в 11,5 млрд рублей ($155,3 млн).

А в мире быстрее всех растёт Азиатско-Тихоокеанский регион. Несмотря на то, что он вряд ли станет лидером в ближайшие пять лет, этот развивающийся рынок привлекает огромное количество инвесторов. Например, 6 и 7 места в рейтинге крупнейших мировых рынков SaaS занимают Индия и Китай.

Сегодня в Индии насчитывается около 1000 SaaS-стартапов (из них 10 — единороги), которые по разным оценкам в общей сложности зарабатывают от $2 до 3 млрд в год. Эту страну называют агрессивным игроком и не исключают, что к 2025 году индийские специалисты смогут удовлетворить 19% мирового спроса.

В Китае SaaS является одной из самых быстрорастущих отраслей в стране. С 2013 по 2015 год китайский рынок рос на 65-75% в год, в 2016 году он стабилизировался и продолжил ежегодный стабильный рост примерно на 30%. В какой-то степени успех связан с увеличением числа МСП в стране — сейчас их более 32 млн, и уже к концу 2019 года 40% из них пользовались услугами SaaS.

Что касается мирового рынка SaaS, по итогам 2020 года его оценили в $157 млрд. Согласно Reports Valuates, к 2026 году рынок может вырасти вдвое и достичь отметки в $307,3 млрд c со среднегодовым ростом в 11.7%.

Рынок SaaS настолько огромный, что по сути является губкой, которая впитывает все новые идеи и технологии в IT. Большинство прорывных моментов в айти сегодня появляется из-за того, что можно использовать SaaS-подход.

Чтобы обучить большую нейронку, не нужно покупать зал из серверов. Их можно просто арендовать в условном «Амазоне» на 30 минут и заплатить за это 100$. Именно поэтому мы видим столько трендов, поднимающих эффективность и производительность компаний в абсолютно разных отраслях экономики.

Тренды SaaS в 2022 году

Искусственный интеллект

Достижения в области искусственного интеллекта открывают много возможностей для SaaS. Особенно активно используют такие технологии новые стартапы.

Применяя ИИ, малые предприятия получают конкурентное преимущество, которое позволяет им бросить вызов гигантам.

Как использовать тренд

Бот-коллцентр с функцией распознавания голоса или текста, который может заменить небольшому интернет-магазину целый отдел менеджеров для обработки входящих заказов или консультаций по типичным вопросам в пиковые периоды нагрузок — Black Friday или рождественские распродажи.

Адаптация под мобильные устройства

Мобильные устройства давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, и уже сейчас смартфон стал продолжением рабочего инструмента — мы используем его как фотоаппарат, сканер, а также средство рабочей коммуникации — для проверки почты, мессенджеров.



Последние 5-7 лет смартфоны отодвигают ПК с ноутбуками и начинают играть все более важную роль в предпринимательской деятельности.



Большинство SaaS-сервисов заточены под мобильный формат — в виде приложения или адаптивной версии.

Новые реалии заставляют практически всех разработчиков думать о том, как сделать сервис простым и лаконичным, чтобы им было удобно пользоваться со смартфона.

Как использовать тренд

В 2021 году сисадмин с базовыми навыками может за пару часов и 50 баксов создать мобильное приложение для клиентов компании с помощью nocode-платформы. И это приложение будет корректно работать, обслуживать пользователей и приносить прибыль.

Ради интереса можете проверить такие платформы как Adalo или Directum.

Микро-SaaS

Развитие рынка позволяет разработчикам, а иногда даже просто пользователям nocode-платформ создавать сервисы, и сразу предоставлять доступ к ним огромному количеству компаний и пользователей. Сегодня одиночка с крутой идеей, даже если это не такой единорог как Facebook или Whatsapp, может запустить отличный сервис в узкой нише.

На рынке все чаще появляются micro-SaaS — мелкие компании, ориентированные на узкий сегмент рынка и небольшое количество клиентов.

Существуют также вертикальные компании, ориентированные на определенный тип бизнеса или его тематику.

Как использовать тренд

Изучите примеры нишевых микро-SaaS. Например theagentnest.com — платформа, помогающая риэлторам создавать контент; платфома для улучшения клиентского сервиса startingpoint.ai, а также тул для отслеживания и управления ссылочными кампаниями linkody.com.



Мы живем в век большого количества маленьких сервисов, которые идеально заточены под какой-то рынок или вид бизнеса. И это здорово.

Буст репутации

Для некоторых компаний SaaS — это не только ПО, но и плюс к узнаваемости.



На Западе некоторые SaaS-бренды обладают настолько мощной репутацией, что предоставляя какому-то предприятию своё ПО, автоматически увеличивают лояльность пользователей к нему. К примеру, когда пользователи видят, что она использует Salesforce, Microsoft,Amazon Web Services. В том числе — это влияет на капитализацию бизнеса.

Как использовать тренд

А в случае с Россией изучите кейс проекта Yclients — для барбершопов, салонов красоты, косметологических процедур. Интерфейс продукта уже привычен и вызывает доверие для регулярных записей клиентов на процедуры.

Изучите свой сегмент рынка на предмет SaaS-сервисов, которые давно завоевали любовь и уважение пользователей.

Конструкторы тарифов

Устанавливать по умолчанию универсальную стоимость подписки уже не так актуально.



Компании все чаще придерживаются индивидуального подхода в ценообразовании. Такая модель эффективнее, чем классический вариант «дешевле, чем у конкурентов».



Сейчас 38% SaaS-сервисов взимают плату в зависимости от перечня своих услуг, времени пользования и других условий, что помогает решить распространенную проблему «пустых трат» предпринимателей на ПО.

Драйвером конструкторов тарифов выступают провайдеры сотовой и интернет-связи — Tele2, МТС, МГТС, Билайн предоставляют пользователю в личном кабинете опции выбора пакета услуг.

Как использовать тренд

Составьте список ПО, которое ваша компания использует давно и посмотрите у кого из них появились конструкторы тарифов. Или составьте список SaaS-аналогов с возможностью конструктора пакета услуг.

Подписка на экосистему

С этим трендом уже хорошо знакомы многие любители различных подписок на музыку, онлайн-кинотеатры, кешбэк-сервисы. В последние 2-3 года мультибренды все чаще предлагают пользователям смешанные подписки, при оформлении которых клиент получает сразу несколько услуг от дочерних брендов компании или партнеров.



Аналогичная схема развивается среди SaaS-сервисов — теперь комплексные подписки предлагают купить компаниям. Они могут включать интернет, конференц-связь, IP-телефонию.



В России давно прокачивают своим экосистемы tech-гиганты «Сбер», VK, МТС, «Яндекс».

Как использовать тренд

По аналогии с конструктором тарифов, изучите текущие предложения корпораций, предоставляющих бизнес-инструменты для предпринимателей и выберите оптимальные условия подписки для вашей компании

Почему российские компании используют SaaS

Многие давно знают, что использование софта по модели SaaS гораздо выгоднее — это банально дешевле, чем покупать готовое ПО, однако этим плюсы не ограничиваются.



Вот 5 причин завести в компании свой SaaS:

Всегда обновленный софт. Не надо думать о том, когда и как ставить более новую версию; Отсутствие заботы о мощностях. Не нужно заморачиваться с их апгрейдом и обслуживанием; Отсутствие заботы о резервных копиях. Все сохраняется на серверах SaaS-сервисов; Экономия на штате. Отпадает необходимость нанимать сотрудников для обслуживания, установки обновлений и решения прочих сервисных вопросов; Низкие риски. Бизнес платит относительно небольшую сумму за подписку, которую при большом желании можно будет отменить. Если предприниматель покупал бы готовое ПО — он рисковал бы значительно больше.

При этом к выбору SaaS-сервиса нужно относиться максимально ответственно. «Переехать» с одного сервиса на другой технически очень сложно и дорого.

Как российским предпринимателям и компаниям правильно использовать SaaS?

Посчитайте и оцените тот классический «коробочный» софт, который вы уже купили в свой бизнес. Во сколько он вам обходится? Можете ли вы заменить старое ПО? Давно ли вы обновляли его? Пользуются ли им сотрудники на самом деле? Составьте список софта, который пойдет под замену — устаревший, слишком дорогой, неэффективно используемый. Помните о том, что новый софт — всегда стресс для сотрудников. Объясните коллегам позицию, что цель обновления — сделать работу сотрудников легче и быстрее. Просто замена — не самоцель. Организуйте обучение новым программам. Показывайте и объясняйте наглядно преимущества и фишки нового ПО. Установите даты — контрольные точки, по истечении которых вы будете замерять эффективность проекта. Не пускайте на самотёк процесс внедрения. Замерьте все параметры до начала внедрения SaaS и после. После прохождения финальной контрольной точки сделайте глобальный срез основных бизнес-метрик. Обязательно донесите информацию о конкретной пользе внедрения максимально широко внутри компании. Не останавливайтесь на внедрении. Помните о том ,что многие SaaS-сервисы гибки и прекрасно интегрируются с другими системами. Вы можете использовать API, можете использовать внутренний маркетплейс и другие способы унификации IT-системы вашего бизнеса. Запланируйте этапы следующих интеграций Поставьте на поток процесс слежения за обновлениями нового ПО и не опаздывайте с установкой новых версий SaaS-софта. Регулярно обсуждайте с коллегами новые инструменты, которые еще больше прокачали бы возможности сотрудников, отделов, департаментов, всей организации.

Фото на обложке: unsplash.com