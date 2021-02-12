Эпоха возрождения SPAC: что это такое и как на этом заработать

SPAC (Special-purpose acquisition company) — это компании, которые собирают средства для покупки бизнесов. Они также известны как «пустышки», поскольку изначально не имеют определенной целевой организации для слияния. В последнее время их популярность заметно растет: в январе они получили почти $26 млрд от продаж акций по сравнению с $13,6 млрд за весь 2019 год. В России также рассматривается идея допуска к IPO компаний без активов.

SPAC собирает средства через IPO, продавая пакеты акций и варрантов, обычно стоимостью $10. Варрант – это ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени, обычно по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой. Как правило, у SPAC есть два года на то, чтобы найти компанию для слияния и завершить сделку. Если инвесторы SPAC не одобрят запланированную покупку, они могут продать свои акции, сохранив при этом варранты. Это дает им возможность получить прибыль даже в тех сделках, от которых они отказались. При таком положении дел SPAC считается беспроигрышным вариантом, особенно в период нестабильности рынков. После того, как объединение завершится, приобретенный объект становится публичной компанией.

Предыстория

По данным Bloomberg, первый зарегистрированный листинг SPAC приходится на 1993 год. Раньше сотрудничество с такой компанией рассматривалось как крайняя мера в случае, если бизнес не может выйти на рынок по обычному IPO или привлечь финансовых и стратегических инвесторов, желающих совершить сделку по поглощению.

До бума конца 2019 года, предыдущий рекорд был установлен в 2007 году в период финансового кризиса: было собрано $6 млрд. В 2020 году эта сумма составила $83 млрд. После окончания финансового кризиса инвестирование в IPO без операций потеряло смысл, и практически все SPAC исчезли.

Причины возрождения

Для спонсоров SPAC этот подход предлагает ускоренный оборот капитала в отличие от фондов прямых инвестиций, которые обычно работают в течение 10-летнего периода. По мере того, как в сектор начали приходить более известные и опытные инвесторы, его привлекательность в глазах других повышалась. Крупные банки также формализовали SPAC-бизнес.

Пандемия повысила нестабильность рынка и риски выхода на IPO. В то же время Федеральная резервная система США снабдила рынок дополнительными средствами. Это привело к снижению доходности. В свою очередь, SPAC предложили перспективу более высокой прибыли с некоторой защитой от убытков, которую обеспечивает право выкупа. Кроме того, фонды венчурного капитала и прямых инвестиций, которые в течение десятилетия вкладывали деньги в частные компании, начали искать возможность выхода, преимущественно не IPO.

Типы сделок

В секторе SPAC проводятся сделки разных вариаций.

По данным Bloomberg, в январе было объявлено о 16 сделках на сумму $12,5 млрд. Крупнейшей из них стало слияние Foley Trasimene Acquisition Corp. и Alight Solutions стоимостью $3 млрд.

В том же месяце Social Finance Inc. заявила о том, что планирует объединение со SPAC, которая оценивает ее в $8,7 млрд.

В феврале бизнесмен Тильман Фертитта объявил о том, что выводит свою империю ресторанов и казино на биржу посредством SPAC, оценивающей компанию в $6,6 млрд, включая долговые обязательства.

Как правило, при слиянии SPAC получает название купленного бизнеса.

Преимущества

Для компаний, ищущий выход на публичные рынки, обратное слияние со SPAC становится все более привлекательной альтернативой традиционному пути проведения IPO. Особенно это актуально в футуристических отраслях, таких как космический туризм и электромобили. Эти компании, еще не получившие дохода, могут заявить о своих будущих финансовых способностях посредством листинга SPAC, что недопустимо при IPO.

Одним из основных преимуществ выхода на биржу через SPAC является сокращенное время листинга по сравнению с обычным IPO. Привлекательность такого слияния также состоит в том, что сделка совершается по установленной цене, обговоренной в частном порядке. После ее официального завершения путь на публичный рынок открыт, а значит никакий волнения, вероятно, не помешают дальнейшему движению.

Недостатки

SPAC предлагают не самую дешевую сделку, поскольку сопутствующие сборы могут увеличить ее стоимость. И хотя компании не платят обычные комиссии IPO в размере 5-7% инвестиционным банкам, в конечном итоге стоимость капитала в сделке SPAC может оказаться более высокой. К тому же процесс не всегда быстрее традиционного IPO: комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявляет аналогичные требования как к IPO, так и листингам SPAC.

Плюсы для спонсоров и инвесторов

Спонсоры SPAC покупают так называемые акции и варранты основателей. Во многих случаях в образовавшейся после слияния компании доля основателя может составлять 20% от общего числа акций в обращении.

Инвесторов SPAC привлекает ограничением спадов и доходности. Привлеченный капитал остается в трастовом фонде и часто инвестируется в краткосрочные гособлигации США до слияния с целевой компанией. Таким образом инвестор может выкупить обычные акции основными инвестициями и накопленными процентами.

Если SPAC не сможет найти подходящую компанию и закрыть сделку в течение определенного периода времени, то деньги возвращаются инвесторам.

Некоторые также обращаются в SPAC как в закрытые фонды: покупают акции, когда они продаются ниже стоимости средств, находящихся в трастовом фонде, и продают по более высокой цене, которая обычно увеличивается после объявления о сделке.

Схема работы варрантов

Ранние инвесторы SPAC покупают юниты, обычно состоящие из обыкновенной акции и доли варранта на приобретение большего числа акций в более поздний срок. Варранты дают инвесторам возможность получить дополнительные компенсации за вложения, однако они теряют свою ценность, если SPAC не удается завершить сделку.

В противном случае держатели могут приобрести больше акций, вернув свои варранты. Как правило, они вкладывают $11,50 за штуку, что является заманчивым предложением для тех, кто уверен в росте их стоимости после завершения слияния и выхода на рынок. Однако наличие доступных варрантов может негативно повлиять на обыкновенные акции.

Плюсы для розничных инвесторов

К слияниям со SPAC прибегают как зрелые компании, так и начинающие, у которых нет ни продаж, ни продуктов. Здесь, как и в обычном инвестировании, все зависит от конкретного случая. SPAC является своего рода слепым вложением: инвестору остается лишь верить в том, что компания способна найти и заключить сделку с надежной компанией с потенциалом роста.

Однако риски затрагивают и SPAC, особенно если инвесторы приобретают акции после объявления о сделке, а их цена взлетела выше $10. После ее завершения их стоимость может упасть: за прошедший год 11 из 18 компаний, вышедших на рынок посредством SPAC, торгуются по цене менее $10 за штуку. Отчасти SPAC представляет собой ставку на способности спонсоров — обычно это инвестиционные менеджеры и известные руководители.

Прогнозы на будущее

SPAC, вероятно, не удастся полностью охватить рынок. В 2020 году компании, выходящие на биржу посредством традиционного IPO, собрали почти $100 млрд на биржах США. В их числе листинг Snowflake Inc. на сумму $3,86 млрд, а также предложения Airbnb и DoorDash. В этом году IPO уже включает листинги компани Shoals Technologies Group и Playtika Holding Corp. на сумму более $2 млрд .

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