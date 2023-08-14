СПВБ может выйти на валютные торги

Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) разместила на hh.ru вакансию руководителя валютной секции. Сейчас на СПВБ есть денежная и фондовая секции.
Кандидату предстоит работать над созданием организованных торгов валютами (инструменты TOD, TOM, SPOT, SWAP), организацией торгов валютными парами, привлечением на торги участников, поставщиков ликвидности и маркет-мейкеров. Обязателен опыт работы на Московской бирже и не менее трех лет, обратил внимание «Коммерсантъ».
В компании объяснили, что ее стратегия предполагает развитие в качестве универсального организатора торгов, поэтому изучается возможность работы на валютном рынке, который при текущей рыночной конъюнктуре оценивается как перспективное направление. При этом решение о запуске валютной секции на СПВБ будет рассматриваться после детального анализа.
На этой бирже уже была валютная секция, но корпоративные клиенты перешли на московскую площадку, рассказал независимый аналитик Андрей Бархота. По его словам площадка провела работу над ошибками и готова к перезапуску проекта.
Фото на обложке: shutter_o /
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