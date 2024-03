Платформа авансовых платежей SquareDash привлекла $20 млн от Fintop Capital, I2BF Global Ventures Ильи Голубовича, Hivers and Strivers, The PenFed Foundation, The Hustle Fund, The Council и бизнес-ангелов. Seed-раунд закрыли 14 марта, следует из данных Crunchbase.

I2BF Global Ильи Голубовича инвестировал в платформу авансовых платежей SquareDash