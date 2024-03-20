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I2BF Global Ильи Голубовича инвестировал в платформу авансовых платежей SquareDash

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Платформа авансовых платежей SquareDash привлекла $20 млн от Fintop Capital, I2BF Global Ventures Ильи Голубовича, Hivers and Strivers, The PenFed Foundation, The Hustle Fund, The Council и бизнес-ангелов. Seed-раунд закрыли 14 марта, следует из данных Crunchbase.

I2BF Global Ильи Голубовича инвестировал в платформу авансовых платежей SquareDash

Компания также получила кредитную линию в $15 млн, которая при необходимости может быть увеличена до $25 млн. Деньги пойдут на расширение продуктов, увеличение штата и маркетинг.

SquareDash специализируется на финансировании претензий и управлении денежными потоками. Клиенты — компании, занимающиеся кровельными и реставрационными работами. Стартап помогает им решать проблемы по страховым выплатам, а также получать оплату в тот же день, когда они закончили работы.

SquareDash основал в 2022 году бывший кровельщик Мэтт Фруге. Стартап базируется в Форт-Уэрте, штат Техас. 

 I2BF Global Ventures — международный венчурный фонд. Инвестирует в стартапы на ранних стадиях в сферах SaaS, AI, IoT, AR/VR, робототехники, RPA и автоматизации, цифрового здравоохранения.

Фото на обложке: SquareDash / In

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