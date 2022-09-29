Google закрывает облачный игровой сервис Stadia из-за низкой популярности. Технологии сервиса будут использованы в других продуктах компании, покупателям вернут деньги за контроллеры, игры и другой контент.
Сервис Stadia будет работать до 18 января 2023 года, после чего будет закрыт, сообщила Google в своем блоге. Использованные в Stadia технологии будут применять в других продуктах Google, отметили в компании.
Корпорация пообещала вернуть покупателям деньги за купленные в магазине приложений контроллеры, игры и другой контент. В Google планируют закончить оформление возвратов до середины января 2023 года.
Google решила закрыть Stadia из-за его низкой популярности. За три года корпорация так и не смогла привлечь к сервису большую аудиторию. Представленную в 2019 году Stadia Google намеревалась использовать в качестве альтернативы игровым консолям и персональным компьютерам.
Фото на обложке: DANIEL CONSTANTE /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 3 совета от практика: как перейти на российское ПО и повысить качество разработки
- 2 5 шагов к безопасности: как компании предотвратить утечку данных через рассылочные программы
- 3 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
- 4 Умные автоответчики — какой выбрать? Сравнение отечественных виртуальных помощников
- 5 Что вы знаете об облачных сервисах?
ВОЗМОЖНОСТИ
30 сентября 2022
30 сентября 2022
30 сентября 2022