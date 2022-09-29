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Google закрывает облачный игровой сервис Stadia

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google закрывает облачный игровой сервис Stadia из-за низкой популярности. Технологии сервиса будут использованы в других продуктах компании, покупателям вернут деньги за контроллеры, игры и другой контент.

Google закрывает облачный игровой сервис Stadia

Сервис Stadia будет работать до 18 января 2023 года, после чего будет закрыт, сообщила Google в своем блоге. Использованные в Stadia технологии будут применять в других продуктах Google, отметили в компании.

Корпорация пообещала вернуть покупателям деньги за купленные в магазине приложений контроллеры, игры и другой контент. В Google планируют закончить оформление возвратов до середины января 2023 года.

Google решила закрыть Stadia из-за его низкой популярности. За три года корпорация так и не смогла привлечь к сервису большую аудиторию. Представленную в 2019 году Stadia Google намеревалась использовать в качестве альтернативы игровым консолям и персональным компьютерам.

Фото на обложке: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock

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