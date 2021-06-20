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Спецпредставитель президента заявил о появлении стандарта 6G через десять лет

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Несмотря на активные разработки стандарта сети мобильной связи шестого поколения, по плану 6G может появиться только через десять лет, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Спецпредставитель президента заявил о появлении стандарта 6G через десять лет

«Сколтех сделал один из первых в мире модуляторов для сети 6G, это технология, которая делает некоторый „кусок“ будущей технологии возможным. Это прорыв, мы будем активно заниматься 6G. Но 6G к 2025 году — это крайне маловероятно. По плану стандарт 6G должен появиться через 10 лет», — сказал Песков.

По его словам, существенное отличие технологии 6G от 5G в первую очередь будет заключаться в скорости. Если 5G позволяет смотреть фильмы в неограниченном режиме, 6G будет нужна для создания систем дополненной реальности, смешанной реальности, которая позволит одновременно находиться в физическом и виртуальном мире.

«Но пока мы находимся в той стадии технологической зрелости, когда никто не сможет с уверенностью сказать — возможно ли развертывание сети 6G в заданных параметрах. У нас есть вера в науку — как еще год назад все спрашивали, возможно ли через год создать вакцину от COVID — гипотетически да, возможно, но гарантировать невозможно», — добавил Песков.

Он отметил, что 5G опираются на сети предыдущего поколения, что будет невозможно в случае с 6G. «Сотовые операторы инвестировали гигантские деньги в технологии LTE, вышки и так далее — сети 5G частично можно разворачивать на этой же инфраструктуре, а 6G — нет. То есть придется ставить другое оборудование, вышки. Более того, вся электроника, которая из 4G плавно перешла в 5G, в 6G перейти не сможет. Это уже не кремниевая электроника, а оптоэлектроника. Она работает на других физических принципах», — сказал Песков.

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Даже при появлении к 2030 году основного технологического стека, экономика 6G будет разворачиваться довольно медленно, поскольку потребует кардинально иного объема инвестиций, чем 5G, сказал Песков. «Это общая история для всего мира», — заключил он.

Фото: NicoElNino / Shutterstock

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