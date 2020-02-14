РЖД проведет стартап-марафоны в регионах
Куйбышевская железная дорога и YellowRockets организуют стартап-марафоны в регионах, где проходит магистраль. Мероприятия состоятся в Самаре, Уфе, Ульяновске, Пензе, и Казани в феврале и марте 2020 года.
В марафоне могут принять участие стартапы с готовым продуктом или идеей, разработчики и все, кому интересно представить свои проекты РЖД.
Мероприятия будут длиться по 6 часов. В теоретической части эксперты расскажут о развитии клиента (Customer Development), особенностях работы с крупными компаниями. Также участники проработают проект со специалистами, разберут кейсы работы с корпорациями вместе с представителями Куйбышевской железной дороги и фонда YellowRockets и узнают, что нужно сделать, чтобы запустить пилот.
Организаторы ждут разработчиков и стартапы, которые занимаются следующими технологиями:
- компьютерное зрение;
- искусственный интеллект;
- кибербезопасность ИТ-инфраструктуры;
- мониторинг здоровья работников;
- мониторинг и очистка сточных вод;
- безопасность движения и переездов;
- VR- и AR-технологии;
- роботизация и экзоскелеты;
- предиктивная диагностика;
- новые материалы;
- модификаторы трения;
- интеллектуальное освещение;
- системы дистанционного контроля и управления и многие другие.
Узнать подробности и присоединиться к стартап-марафону можно на сайте.
Фото на обложке: Kendrew Schexnider/Unsplash
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