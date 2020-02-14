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РЖД проведет стартап-марафоны в регионах

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Куйбышевская железная дорога и YellowRockets организуют стартап-марафоны в регионах, где проходит магистраль. Мероприятия состоятся в Самаре, Уфе, Ульяновске, Пензе, и Казани в феврале и марте 2020 года.

РЖД проведет стартап-марафоны в регионах

В марафоне могут принять участие стартапы с готовым продуктом или идеей, разработчики и все, кому интересно представить свои проекты РЖД.

Мероприятия будут длиться по 6 часов. В теоретической части эксперты расскажут о развитии клиента (Customer Development), особенностях работы с крупными компаниями. Также участники проработают проект со специалистами, разберут кейсы работы с корпорациями вместе с представителями Куйбышевской железной дороги и фонда YellowRockets и узнают, что нужно сделать, чтобы запустить пилот.

Организаторы ждут разработчиков и стартапы, которые занимаются следующими технологиями:

  • компьютерное зрение;
  • искусственный интеллект;
  • кибербезопасность ИТ-инфраструктуры;
  • мониторинг здоровья работников;
  • мониторинг и очистка сточных вод;
  • безопасность движения и переездов;
  • VR- и AR-технологии;
  • роботизация и экзоскелеты;
  • предиктивная диагностика;
  • новые материалы;
  • модификаторы трения;
  • интеллектуальное освещение;
  • системы дистанционного контроля и управления и многие другие.

Узнать подробности и присоединиться к стартап-марафону можно на сайте.

Фото на обложке: Kendrew Schexnider/Unsplash

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