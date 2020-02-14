РЖД проведет стартап-марафоны в регионах

Куйбышевская железная дорога и YellowRockets организуют стартап-марафоны в регионах, где проходит магистраль. Мероприятия состоятся в Самаре, Уфе, Ульяновске, Пензе, и Казани в феврале и марте 2020 года.

В марафоне могут принять участие стартапы с готовым продуктом или идеей, разработчики и все, кому интересно представить свои проекты РЖД.



Мероприятия будут длиться по 6 часов. В теоретической части эксперты расскажут о развитии клиента (Customer Development), особенностях работы с крупными компаниями. Также участники проработают проект со специалистами, разберут кейсы работы с корпорациями вместе с представителями Куйбышевской железной дороги и фонда YellowRockets и узнают, что нужно сделать, чтобы запустить пилот.



Организаторы ждут разработчиков и стартапы, которые занимаются следующими технологиями:



компьютерное зрение;

искусственный интеллект;

кибербезопасность ИТ-инфраструктуры;

мониторинг здоровья работников;

мониторинг и очистка сточных вод;

безопасность движения и переездов;

VR- и AR-технологии;

роботизация и экзоскелеты;

предиктивная диагностика;

новые материалы;

модификаторы трения;

интеллектуальное освещение;

системы дистанционного контроля и управления и многие другие.

Узнать подробности и присоединиться к стартап-марафону можно на сайте.

Фото на обложке: Kendrew Schexnider/Unsplash