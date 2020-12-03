Стартовал прием заявок на участие в программе Rising up in Spain по созданию стартапов в Испании

Открыт приём заявок на участие в программе Rising Up in Spain для привлечения инновационных стартапов в Испанию. Об этом Rusbase рассказал представитель Посольства Испании в Москве.
Программа направлена на поиск предпринимателей, иностранных для Испании, у которых есть инновационный проект с уже положительными отзывами на рынке. К участию приглашаются стартапы, которые хотят создать свою компанию в Испании, или чья компания уже создана в этой стране, но работает менее года до начала конкурса.
Оценивать проекты будет группа экспертов испанской предпринимательской экосистемы по следующим критериями:
- мастерство управленческой команды;
- хозяйственно-финансовая деятельность;
- валидация продукта и потенциал роста;
- инновационный потенциал.
Rising Up in Spain запущена государственной корпорацией ICEX Spain Trade and Investment. Корпорация имеет 31 отделение в Испании и около 100 экономических и торговых представительств по всему миру.
Для участия в программе будет выбрано не более 15 проектов. Победители получат следующие преимущества:
- ускоренная визовая поддержка;
- бесплатное рабочее место в инкубаторе;
- наставничество;
- привлечение СМИ для продвижения на рынке Испании;
- свободный доступ к форумам и мероприятиям;
- встречи B2B с испанскими корпорациями.
Заявки на участие в Rising Up in Spain принимаются с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года.
Фото: investinspain.org
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