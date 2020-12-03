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Стартовал прием заявок на участие в программе Rising up in Spain по созданию стартапов в Испании

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Открыт приём заявок на участие в программе Rising Up in Spain для привлечения инновационных стартапов в Испанию. Об этом Rusbase рассказал представитель Посольства Испании в Москве.

Стартовал прием заявок на участие в программе Rising up in Spain по созданию стартапов в Испании

Программа направлена ​​на поиск предпринимателей, иностранных для Испании, у которых есть инновационный проект с уже положительными отзывами на рынке. К участию приглашаются стартапы, которые хотят создать свою компанию в Испании, или чья компания уже создана в этой стране, но работает менее года до начала конкурса.

Оценивать проекты будет группа экспертов испанской предпринимательской экосистемы по следующим критериями:

  • мастерство управленческой команды;
  • хозяйственно-финансовая деятельность;
  • валидация продукта и потенциал роста;
  • инновационный потенциал.

Rising Up in Spain запущена государственной корпорацией ICEX Spain Trade and Investment. Корпорация имеет 31 отделение в Испании и около 100 экономических и торговых представительств по всему миру.

Для участия в программе будет выбрано не более 15 проектов. Победители получат следующие преимущества:

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  • ускоренная визовая поддержка;
  • бесплатное рабочее место в инкубаторе;
  • наставничество;
  • привлечение СМИ для продвижения на рынке Испании;
  • свободный доступ к форумам и мероприятиям;
  • встречи B2B с испанскими корпорациями.

Заявки на участие в Rising Up in Spain принимаются с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года.

Фото: investinspain.org

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