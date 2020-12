Стартовал прием заявок на участие в программе Rising up in Spain по созданию стартапов в Испании

Открыт приём заявок на участие в программе Rising Up in Spain для привлечения инновационных стартапов в Испанию. Об этом Rusbase рассказал представитель Посольства Испании в Москве.

Программа направлена ​​на поиск предпринимателей, иностранных для Испании, у которых есть инновационный проект с уже положительными отзывами на рынке. К участию приглашаются стартапы, которые хотят создать свою компанию в Испании, или чья компания уже создана в этой стране, но работает менее года до начала конкурса.

Оценивать проекты будет группа экспертов испанской предпринимательской экосистемы по следующим критериями:

мастерство управленческой команды;

хозяйственно-финансовая деятельность;

валидация продукта и потенциал роста;

инновационный потенциал.

Rising Up in Spain запущена государственной корпорацией ICEX Spain Trade and Investment. Корпорация имеет 31 отделение в Испании и около 100 экономических и торговых представительств по всему миру.

Для участия в программе будет выбрано не более 15 проектов. Победители получат следующие преимущества:

ускоренная визовая поддержка;

бесплатное рабочее место в инкубаторе;

наставничество;

привлечение СМИ для продвижения на рынке Испании;

свободный доступ к форумам и мероприятиям;

встречи B2B с испанскими корпорациями.

Заявки на участие в Rising Up in Spain принимаются с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года.

Фото: investinspain.org