СДЭК открыл склад фулфилмента в испанской Аликанте

Новый склад предназначен для различных категорий клиентов, включая компании, которые используют Amazon FBA (схема продажи товаров со складов Amazon) и нуждаются в альтернативных решениях для хранения и обработки заказов, а также китайские и американские производители, которым требуется дистрибуция в Европе. Кроме того, сервис ориентирован на испанские бренды, планирующие выход на рынки Франции, Германии и США, указали в пресс-службе.

Там добавили, что новый сервис позволит селлерам сократить расходы, исключая необходимость транспортировки товаров на удаленные склады и самостоятельной проверки продукции. Глава «Фулфилмент СДЭК» Евгений Бахарев отметил, что компания имеет «хорошие шансы закрепиться на испанском рынке» за счет расширения перечня услуг.

Ранее СДЭК запустил сервис поставки товаров на склады американской Amazon. Первый заказ был отправлен в феврале в Дубай. Он состоял из нескольких артикулов парфюмерной продукции.

Фото на обложке: CHUTTERSNAP / Unspalsh