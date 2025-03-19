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СДЭК открыл склад фулфилмента в испанской Аликанте

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных
Международный оператор доставки СДЭК открыл склад фулфилмента на востоке Испании, в городе Аликанта. В компании заявили Русбейс, что этот шаг направлен на поддержку интернет-магазинов и производителей, стремящихся оптимизировать логистику и выйти на международные рынки.
СДЭК открыл склад фулфилмента в испанской Аликанте
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Новый склад предназначен для различных категорий клиентов, включая компании, которые используют Amazon FBA (схема продажи товаров со складов Amazon) и нуждаются в альтернативных решениях для хранения и обработки заказов, а также китайские и американские производители, которым требуется дистрибуция в Европе. Кроме того, сервис ориентирован на испанские бренды, планирующие выход на рынки Франции, Германии и США, указали в пресс-службе.

Там добавили, что новый сервис позволит селлерам сократить расходы, исключая необходимость транспортировки товаров на удаленные склады и самостоятельной проверки продукции. Глава «Фулфилмент СДЭК» Евгений Бахарев отметил, что компания имеет «хорошие шансы закрепиться на испанском рынке» за счет расширения перечня услуг.

  • Ранее СДЭК запустил сервис поставки товаров на склады американской Amazon. Первый заказ был отправлен в феврале в Дубай. Он состоял из нескольких артикулов парфюмерной продукции.

Фото на обложке: CHUTTERSNAP / Unspalsh

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