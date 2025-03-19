СДЭК открыл склад фулфилмента в испанской Аликанте
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Новый склад предназначен для различных категорий клиентов, включая компании, которые используют Amazon FBA (схема продажи товаров со складов Amazon) и нуждаются в альтернативных решениях для хранения и обработки заказов, а также китайские и американские производители, которым требуется дистрибуция в Европе. Кроме того, сервис ориентирован на испанские бренды, планирующие выход на рынки Франции, Германии и США, указали в пресс-службе.
Там добавили, что новый сервис позволит селлерам сократить расходы, исключая необходимость транспортировки товаров на удаленные склады и самостоятельной проверки продукции. Глава «Фулфилмент СДЭК» Евгений Бахарев отметил, что компания имеет «хорошие шансы закрепиться на испанском рынке» за счет расширения перечня услуг.
- Ранее СДЭК запустил сервис поставки товаров на склады американской Amazon. Первый заказ был отправлен в феврале в Дубай. Он состоял из нескольких артикулов парфюмерной продукции.
Фото на обложке: CHUTTERSNAP / Unspalsh
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