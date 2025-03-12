В Испании одобрили штрафы до €35 млн за отсутствие маркировки ИИ-контента

Правительство Испании одобрило законопроект, который обязывает компании маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Бизнесу, который будет нарушать эти правила, будут грозить штрафы до €35 млн или в размере 7% годового оборота, пишет Reuters.

Зачем нужны штрафы? Законопроект направлен на борьбу с дезинформацией и защиту демократии от распространения дипфейков, заявил министр цифровой трансформации Испании Оскар Лопес. Документ также запрещает использовать методы воздействия на подсознание, которые применяются для манипулирования уязвимыми группами. В пример Лопес привел чат-ботов, которые, по его мнению, подстрекают людей с пристрастием к азартным играм.

Кроме того, нейросети нельзя будет использовать для ранжирования людей по их биометрическим данным для предоставления льгот или оценки вероятности совершения преступлений. При этом власти сохранили за собой право применять биометрическое наблюдение в режиме реального времени в общественных местах, чтобы обеспечить национальную безопасность.

Новый регламент ЕС. Reuters отмечает, что законопроект основан на новом регламенте об ИИ, принятом властями ЕС в прошлом году. Испания стала одной из первых стран Евросоюза, которые начали внедрять эти нормы, пишет агентство.

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Ранее вице-премьер России Дмитрий Григоренко заявил, что российские власти не собираются законодательно регулировать ИИ-технологии в ближайшие два года. По словам политика, стране нужно сначала «пару лет пожить в таких реалиях».

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