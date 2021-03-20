McKinsey: предприниматели и инвесторы ведут войну за улучшение условий для стартапов в Европе

В последние годы европейский технологический ландшафт значительно вырос: общие объемы финансирования и количество запустившихся стартапов оказалось рекордным, отмечается в исследовании McKinsey. На этом фоне возникли проблемы с экосистемой стартапов — они оказываются неконкурентоспособными по сравнению с проектами из США или Китая, пишет Business Insider.

Проблема европейских стартапов связана с желанием владельцев развивать их как конкурентоспособные компании для аналогичных проектов из США и Китая.

По данным McKinsey, сейчас в Европе создается 36% глобальных стартапов, но среди них только 14% из них входят в список мировых. Это связано с тем, что европейская экосистема не способна привлечь талантливых сотрудников на работу в стартапы — они предпочитают сотрудничать с крупными технологическими компаниями.

Предприниматели объединились в политическую группу Not Optional. Они настаивают на принятии общеевропейских стандартов для стартапов. Речь идет о предложениях, которые сделают условия для стартапов в Европе сопоставимыми с американскими. Not Optional добивается одобрения поправок на законодательном уровне со стороны стран-членов Евросоюза.

В различных странах Европы по-разному решается вопрос об установлении зарплат сотрудникам бизнес-проектов, отмечают предприниматели. Также различается налоговое законодательство. Not Optional считает это препятствием для развития. «Реальность такова, что между европейскими рынками по-прежнему существует множество несоответствий, — сказал Business Insider партнер Index Ventures Мартин Миньо. — Талантливый сотрудник — это самый большой рычаг, помогающий стартапам конкурировать с крупными компаниями. Но между странами существуют огромные различия, связанные с опционами. В некоторых странах условия недостаточно привлекательны, что усложняет масштабирование проекта в Европе».

Среди поддерживающих предложения — основатель Skype Никлас Зеннстрем, сооснователь Wise Таавет Хинрикус и другие.

Одним из факторов успеха Кремниевой долины был факт равной оплаты труда — сотрудники и основатели стартапа получали одинаковые зарплаты, отмечают предприниматели. Благодаря стандартной зарплате и наличию акций, которые размещались по высокой цене, сотрудники становились богатыми. Это позволило им создавать или финансировать компании следующего поколения. Среди примеров — основатель Asana Дастин Московиц, который был одним из первых сотрудников Facebook, а также Тодда Маккиннона и Фредерика Керреста, основавшие Okta и ранее работающие в Salesforce.

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Фото: gabriel12 / Shutterstock