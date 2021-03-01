Как мы хотели попробовать год пожить в Европе, но остались в Испании и построили международный бизнес

На что похожа эмиграция из России в Европу, и с какими сложностями вы столкнетесь, если захотите переехать? Екатерина Цаллагова, основатель и руководитель миграционного агентства «Испанское Бюро» , 8 лет назад перебралась с мужем и дочкой в Барселону, чтобы попробовать жизнь в Европе. Российский бизнес не выдержал удаленки, финансовая подушка растаяла, но Испания влюбила в себя. В этой статье Екатерина рассказала, как удалось построить новый бизнес и поселиться в стране своей мечты.

Начало

Меня зовут Екатерина Цаллагова, я основатель «Испанского Бюро», перебралась в Барселону 8 лет назад. Переезд в другую страну – это испытание и стресс! Особенно если рассчитываешь только на себя. Я сама через это прошла.

Наш переезд начался с того, что в 2013 году дочка поступила во французскую школу в Барселоне.

За 8 лет мы отказались от старого бизнеса в России, продали квартиру в Москве и купили в Барселоне, построили новый бизнес на стыке двух границ.

Барселона

Она нравилась нам всегда. Это красивый европейский город, в котором сочетаются море, солнце и горы. Лететь в Барселону из Москвы всего 4 часа. Мы с Робертом любили проводить по 2-3 месяца здесь.

Летом 2012 года, в время такого отпуска, мы начали учить испанский и каталанский. Ради спортивного интереса. Когда вернулись в Россию, бросать занятия не хотелось, и мы наняли учителя.

Он приходил к нам и видел, что большинство вопросов по бизнесу мы решаем из дома. И однажды учитель подал идею попробовать пожить год в Барселоне. Рассказал про замечательный Французский лицей, что это будет хорошая языковая практика для дочки.

Поначалу мы не думали, что останемся в Испании надолго и вообще не считали свой переезд эмиграцией, скорее интересным экспериментом. В России у нас был свой юридический бизнес. Для нескольких фирм мы:

составляли договоры;

представляли своих клиентов на переговорах;

составляли должностные инструкции;

консультировали при приеме на работу, увольнении сотрудников.

Мы легкие на подъем, решили, что какое-то время сможем выполнять работу удаленно, а потом вернемся, если что-то пойдет не так.

Как переезжали – знакомство с Испанией для жизни

Переезжали мы поэтапно:

Договорились об обучении дочки в лицее; Нашли и арендовали жилье,; Дочка получила студенческую визу и пошла в школу; Продали квартиру в Москве и купили в Барселоне; Собрали документы на ВНЖ и получили одобрение; Начали новый бизнес – «Испанское Бюро».

Французский лицей

В сентябре 2012 года я скачала список документов с сайта лицея и не спеша собирала их. Времени было полно. Подать документы в приемную комиссию нужно было в начале февраля. И вот перед самой комиссией мне прислали уточненный список, в котором появился новый документ – Empadronamiento!

Оказалось, речь шла о барселонской прописке. На тот момент ни аренды, ни собственного жилья в Испании у нас не было, и решить этот вопрос быстро мы не могли. Я начала думать, к кому из испанских знакомых можно срочно прописаться. К сожалению, никто не был готов нас прописать.

Бюрократия с человеческим лицом

Отступать я не привыкла, поэтому полетела в Барселону. Хотела попробовать решить вопрос с руководством лицея. Везла подарки, готовилась умолять и просить, как это было принято в наших российских учреждениях…

Подарки приняли, хоть и с некоторой опаской. А, когда поняли причину моего визита, мило и спокойно пояснили что достаточно написать письмо с обязательством оформить это самое Empadronamiento к началу учебного года.

Вот так просто и без нервов решилась первая «крупная» проблема. А я познакомилась с испанской бюрократией, повсеместной, но дружелюбной. У нее «человеческое лицо»: вам никогда не нахамят, во всех законах есть оговорка про «особые случаи».

Барселонские квартиры

С первой квартирой в Барселоне нам повезло: 300 метров от лицея, отличный вид на гору Тибидабо, свой сад, два бассейна и подземный паркинг, из которого проход ведет в супермаркет. Можно было в тапочках и халате спустится за пакетом молока, а после большой закупки поднять продукты в тележке на этаж, разгрузить и оставить — консьерж заберет.

Дочка приходила из школы и сразу спускалась поплавать. Все детские тусовки проходили очень весело и заканчивались купанием в бассейне, пока взрослые попивали вино и наблюдали с балкона за детьми.

Бассейн у дома

Единственный минус — вместе с «гастосами» (коммуналкой) получалось почти 1 500 евро. Это в полтора раза больше, чем мы изначально рассчитывали. Когда в 2014 году курс подскочил вдвое, мы решили продать квартиру в Москве и купить свою в Барселоне.

К покупке мы подошли основательно, за несколько месяцев посмотрели 76 квартир прежде, чем нашли ту, которая нас устраивала.

«Прелести» испанских квартир

Отношение к городскому жилью у барселонцев сильно отличается от нашего понимания того, какими должны быть комфортные квартиры и как в них нужно жить.

Хотите вид из окна? Получите окно в колодец, шахту лифта, или вообще в «лавадерную» – каморку со стиральной машиной, которая в свою очередь имеет окошко в световой колодец.

Типичная детская комната в барселонской квартире

У вас ребенок, хотите посмотреть детскую? Вот прекрасная комната 5 квадратных метров, в ней поместится все необходимое – кровать и тумбочка. Как, где он будет делать уроки? В гостиной за обеденным столом, а где же еще? Играть? А зачем ребенку играть дома? Пусть идет на улицу.

Надо привыкнуть

Через пару лет все, что нам казалось хорошим (окна на улицу, красивый вид и т.д.) оказалось не таким уж и важным. Знаете, какую комнату мы полюбили больше всего? Ту, что выходит окнами в страшный внутренний двор с облезлыми стенами!

Ни вида, ни солнца из окна... Зато тихо и прохладно! Испанцы много времени проводят вне жилья – в парках, скверах, кафе, гуляя и общаясь. И в этом есть своя прелесть.

Первый год

Маша училась по студенческой визе, а я, Роберт и моя мама приезжали по туристической визе и жили с ней по 2-3 месяца.

И мы влюбились в эту страну. Даже особенности испанского менталитета вроде «транкилы» и «маньяны» нас не отпугнули.

Транкила и маньяна

Эти два слова идут «в комплекте» к любому испанцу. «Tranquila» (по-испански «расслабленный») – лучше всего это явление передает наша пословица: «Война – войной, а обед по расписанию».

Это может показаться странным, но у такого подхода к жизни есть свои плюсы. К примеру, в Испании самая длительная продолжительность жизни в Европе. Отсутствие стресса этому очень способствует. Прожив в Испании пару лет, к этому невольно привыкаешь. И правда, зачем беспокоится о том, что нельзя изменить? Это и есть «транкила».

Как следствие «транкилы», есть «маньяна» – т.е. «завтра». Не успели сегодня? Сделаете «маньяна» – завтра! Нужно получить какой-то документ? Давайте «маньяна», завтра... Спешите на встречу? «Маньяна»...

При этом не стоит считать испанцев ленивыми, это не так. Просто ко всему у них есть свой подход, а главное в жизни – гармония с собой, своими желаниями и обязанностями.

Адаптация ребенка

Мы переживали, как Маша адаптируется к новой стране. Это большое психологическое испытание даже для взрослого человека. Другой язык, правила, люди, школа. Старые друзья далеко, новых еще нет. И все вокруг вдвойне непонятно.

Напрасно переживали! Дочка быстро адаптировалась и новая школа ей очень понравилась. Все-таки Испания очень дружелюбная к детям страна. В первый же день в школе Маше в рюкзак положили «сюрприз» – маленькую приветственную записку и конфетки. Не поленились, напечатали по-русски. Выглядело очень трогательно.

Записка в первый день в школе

Письмо домой

Лучше всего наши впечатления в первый год опишет отрывок из письма моей подруге по родительскому комитету в московской школе:

«У нас все прекрасно. Маше очень нравится в школе. На прошлой неделе был английский, Маша сказала, что была умнее всех. А вот за испанский взялись более серьезно, за неделю было три индивидуальных урока.

Дети очень позитивные и дружелюбные. Сегодня первый раз увидели русского мальчика, он на год младше и по-русски говорить стесняется. Приехал из Праги, где тоже ходил во Французский лицей.

Меня очень радует, что дети проводят много времени на свежем воздухе. Каждую перемену выходят во двор, играют, прыгают со скакалками и мячами, бегают. Здесь много зелени, воздух свежий. Школьной формы нет, есть только одно правило – запрещены головные уборы. Маша в основном ходит в школу в шортах и кедах.

Маша с подружками

Осваиваем десятичные дроби и учим французских королей. В свободное время купаемся в море и бассейне.

Поговорила с классным руководителем, как у нее получается и над чем поработать в июле-августе, чтобы быть на достойном уровне в следующем учебном году. Посоветовал слушать живую речь на французском языке (радио, ТВ, интернет), говорить и читать вслух книги и детские журналы».

В Испании – жить!

Мы видели, что Маше в Барселоне хорошо. Со школой проблем не было, появились подруги, хобби – конный спорт. Нам тоже все нравилось. С каждым приездом в Барселону уезжать обратно хотелось все меньше.

И мы решились – будем оформлять вид на жительство и переезжать. Как у нас это получилось, почему пришлось продать квартиру в Москве и открыть «Испанское Бюро», расскажу во второй части своего рассказа.