Краудлендинговая платформа StartTrack приостановила работу
Краудлендинговая платформа StartTrack на неопределенный срок приостанавливает работу. Об этом Rusbase сообщил генеральный директор площадки Константин Шабалин.
По его словам, риски ведения бизнеса на заемный капитал стали значительно превышать возможный доход частных инвесторов.
Шабалин отметил, что приостановка работы позволит сохранить инвесторов с капиталом и защитить заемщиков от возможных судебных претензий при негативном развитии экономической ситуации.
Для расчетов по сделкам, которые уже заключили пользователи, платформа не нужна — объясняет руководитель StartTrack. Компании будут платить напрямую на счета инвесторов.
Краудлендинговая платформа StartTrack появилась в 2014 году. Представители малого и среднего бизнеса могли получить на площадке займы от частных инвесторов.
По собственным данным StartTrack, с момента основания проекта частные инвесторы вложили в малый и средний бизнес 3 млрд рублей. Инвестиции получили 120 проектов.
Представители платформы оценивают общий уровень дефолтности в заемных инвестициях через StartTrack за пять лет на уровне 20%.
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