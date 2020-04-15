Краудлендинговая платформа StartTrack приостановила работу

По его словам, риски ведения бизнеса на заемный капитал стали значительно превышать возможный доход частных инвесторов.

Шабалин отметил, что приостановка работы позволит сохранить инвесторов с капиталом и защитить заемщиков от возможных судебных претензий при негативном развитии экономической ситуации.

Для расчетов по сделкам, которые уже заключили пользователи, платформа не нужна — объясняет руководитель StartTrack. Компании будут платить напрямую на счета инвесторов.

Краудлендинговая платформа StartTrack появилась в 2014 году. Представители малого и среднего бизнеса могли получить на площадке займы от частных инвесторов.

По собственным данным StartTrack, с момента основания проекта частные инвесторы вложили в малый и средний бизнес 3 млрд рублей. Инвестиции получили 120 проектов.

Представители платформы оценивают общий уровень дефолтности в заемных инвестициях через StartTrack за пять лет на уровне 20%.