Краудфандинг и краудинвестинг в России в 2025 году

Уход таких крупных игроков, как Kickstarter и Patreon, создал определенные трудности для российских пользователей. Kickstarter полностью прекратил работу с проектами из России, а Patreon ограничил возможности вывода средств. Тем не менее, существуют обходные пути:

Ключевые проблемы при работе с международными платформами – сложности с платежами, необходимость подтверждения иностранного резидентства и высокие комиссии за трансграничные переводы (до 10-15%). Это делает их менее привлекательными для массового использования российским бизнесом.

Отечественные альтернативы и их преимущества

На фоне ограничений со стороны международных платформ, российский рынок краудфандинга показывает заметную динамику роста. Так, по данным ЦБ за 2024 год сумма инвестиций через инвестиционные платформы достигла 54,2 млрд рублей, что свидетельствует о растущем интересе малого и среднего бизнеса к нестандартным способам финансирования.

Краудфандинговые платформы

Planeta.ru – бесплатная платформа для краудфандинга, ориентированная на социальные, культурные и образовательные проекты в России. Комиссия составляет от 5,9% до 15%, в зависимости от типа проекта и суммы сбора. Платформа позволяет собирать средства на творческие, социальные или благотворительные проекты онлайн. Авторами могут быть люди старше 18 лет с банковским счетом или юридические лица с официальным статусом. Материалы проверяются на соответствие правилам перед размещением, а фиксированный срок кампании варьируется от 30 до 100 дней.

Boomstarter – вторая по величине краудфандинговая платформа в России, ориентированная на технологические и креативные проекты, такие как игры, гаджеты и инновационные разработки. Стоимость размещения проекта варьируется от 5500 до 59 000 рублей в зависимости от выбранного функционала, а комиссия составляет 3,9% (комиссия платежных систем). К участию допускаются физические лица старше 18 лет с банковским счетом, а также юридические лица и ИП. Наиболее успешными оказываются проекты длительностью до 35 дней.

VK Donut – платформа для монетизации контента и прямых донатов, популярная среди блогеров и онлайн-авторов. Она поддерживает как платные подписки, так и разовые донаты, позволяя пользователям получать финансирование напрямую от своей аудитории. Минимальный порог вывода составляет 1 000 рублей. Ключевое преимущество — интеграция с социальной сетью VK, что дает доступ к аудитории в 70 миллионов пользователей, расширяя возможности для привлечения новых подписчиков и увеличения дохода. Комиссия составляет 5% со всех средств, полученных от подписок.

В 2024 году авторы заработали на платформе 1,4 миллиарда рублей, это вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Количество авторов, использующих VK Donut, выросло в 1,7 раза. Самый крупный заработок составил 270 тысяч рублей. Физические лица могут получать доход напрямую, а переводы на карту через СБП осуществляются с комиссией 0,1%. Деньги зачисляются на банковский счет моментально.

Boosty – платформа, позволяющая авторам и блогерам зарабатывать на платных подписках за эксклюзивный контент. Доступная на русском и английском языках, она не имеет собственного мобильного приложения. Стоимость подписки варьируется от 10 до 150 000 рублей в месяц, устанавливется самим автором. Оплата осуществляется банковской картой с автоматическим ежемесячным списанием средств. Комиссия составляет 10% с каждого платежа подписчика, но для пользователей, зарегистрировавшихся до февраля 2022 года, комиссия снижается до 7%.

Платформа позволяет делать анонимные донаты и создавать платный контент, а также выводить средства на карты РФ без ограничений. Boosty особенно подходит для нишевых аудиторий, таких как блогеры, писатели, музыканты, стримеры и художники.

Краудинвестинговые платформы

Rounds – одна из первых и наиболее известных краудинвестинговых платформ в России, предлагающая инвестиции в стартапы на ранних стадиях с минимальным порогом входа. Платформа фокусируется на проектах с высоким потенциалом роста и инноваций. Стоимость размещения составляет от 100 000 до 200 000 рублей, а комиссия — 5-9% от суммы сделки.

Процесс запуска проекта на Rounds включает несколько этапов. Сначала компания подает заявку на размещение акций на платформе. Затем создается акционерное общество (АО) и выпускаются акции. После этого компания готовит необходимые документы и размещает проект на платформе. Rounds занимается рекламным продвижением проекта, сбором средств и заключением договоров с акционерами. Платформа обеспечивает полное сопровождение проекта менеджером на протяжении всего процесса. Все инвесторы проходят проверку, это гарантирует безопасность и надежность инвестиций. Компания может самостоятельно определить цену и количество акций для размещения на платформе. Количество участников проекта может достигать 500 и более человек. Деньги переводятся на счет АО по мере поступления инвестиций.

Zorko – российская инвестиционная платформа, позволяющая частным инвесторам вложиться в непубличные компании на стадии pre-IPO. Запущенная в партнерстве с Московской биржей, платформа предлагает возможность приобретения акций компаний с потенциалом роста и развития. Стоимость размещения устанавливается на основании анализа компании и построения финансовых моделей экспертами Zorko. Комиссия составляет 4,5% от суммы инвестиций по конкретному инвестиционному предложению.

Платформа Zorko позволяет инвесторам привлекать финансирование в форме акционерного капитала. Максимальная сумма финансирования составляет 1 миллиард рублей. Для размещения проекта компании должны соответствовать определенным требованиям: это российские технологичные, быстрорастущие компании с высоким потенциалом к развитию на горизонте до 5 лет и с показателями выручки от 350 миллионов рублей в год.

Помимо обязательной комиссии, компании должны учитывать дополнительные расходы, связанные с получением аудиторского заключения, регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг в регистраторе и внесением записей в реестр акционеров. Объем средств, закладываемых на эти нужды, составляет около 1,5% от суммы размещения.

Brainbox.VC – платформа, позволяющая инвестировать в российские IT-стартапы на ранних стадиях. Она предоставляет возможность заработать на росте бизнеса и дивидендах перспективных высокотехнологичных компаний. Стоимость размещения составляет 9% от суммы сбора.

Чтобы стать инвестором на платформе, необходимо быть гражданином РФ, достигшим 18 лет, или юридическим лицом, таким как венчурный фонд или инвестиционный брокер. Минимальный порог входа составляет 5 тысяч рублей. Платформа предлагает два типа финансирования: долгосрочные и краткосрочные займы. Максимальная сумма финансирования составляет до 15 миллионов рублей для pre-seed проекта и до 30 миллионов рублей для seed проекта.

Для размещения проекта на платформе необходимо соответствовать определенным требованиям: проект должен работать в IT-секторе, иметь минимально жизнеспособный продукт (MVP) и подтверждение спроса на свой продукт. Кроме того, требуется открыть акционерное общество.

Краудлендинговые платформы

JetLend – одна из крупнейших российских краудлендинговых платформ, предоставляющая физическим и институциональным инвесторам возможность напрямую финансировать бизнес через онлайн-займы. По итогам девяти месяцев 2024 года выручка компании составила 572,7 млн рублей, а 26 марта платформа вышла на IPO. Максимальная сумма займа достигает 125 млн рублей, срок — от 1 до 12 месяцев, процентная ставка варьируется от 26% до 59% годовых, зависит от уровня риска. Комиссия платформы начинается от 1%, условия размещения зависят от длительности и риска проекта. Заёмщиками могут быть ИП, ООО или АО, зарегистрированные не менее 12 месяцев назад, с ежемесячной безналичной выручкой от 1 млн рублей и без текущих просрочек, арбитражных или исполнительных производств.«Поток» – краудлендинговая платформа, позволяющая частным инвесторам выдавать займы малому и среднему бизнесу России. Сумма займа варьируется от 100 тыс. до 20 млн рублей, срок — от 1 до 24 месяцев с возможностью досрочного погашения, ставка составляет 1–2% в месяц с ежедневным начислением процентов. Единовременная комиссия платформы зависит от срока займа и составляет от 1% (для месячных займов) до 7,9% (для 24-месячных). Заемщиками могут стать юрлица и ИП, являющиеся клиентами любого российского банка.«ВДело» – краудлендинговая платформа, созданная институтами поддержки предпринимательства, которая позволяет частным инвесторам выдавать займы малому и среднему бизнесу в России. Суммы займов варьируются от 50 тыс. до 1 млрд рублей, процентная ставка — от 24% годовых, цель использования средств не ограничена. Комиссия за размещение составляет от 1% от суммы инвестиций. Платформа отличается гибкостью условий, широким диапазоном доступных сумм и сроков, что делает её привлекательной для бизнеса и инвесторов.Стратегия финансирования: госгранты vs краудфандингДля разработчиков и стартапов актуален вопрос выбора между государственными грантами и краудфандингом. Оба инструмента имеют свои преимущества и недостатки.Государственные гранты предоставляют существенные суммы финансирования, льготные условия и налоговые преференции. Однако их получение связано с бюрократическими процедурами, строгими требованиями к отчетности и ориентацией на инновационные проекты с высокой социальной или экспортной значимостью.Пример организаций, предоставляющих гранты в России:

Фонд содействия инновациям (ФСИ) специализируется на поддержке высокотехнологичных стартапов на ранних стадиях развития. Например, популярна его программа «Старт», финансирующая инновационные проекты на начальном этапе, однако подача заявок проводится строго в определённые сроки и требует предварительной подготовки.

специализируется на поддержке высокотехнологичных стартапов на ранних стадиях развития. Например, популярна его программа «Старт», финансирующая инновационные проекты на начальном этапе, однако подача заявок проводится строго в определённые сроки и требует предварительной подготовки. Фонд «Сколково» поддерживает преимущественно технологичные стартапы и компании, работающие в сферах IT, биомедицины, промышленности и энергосбережения. Помимо налоговых льгот, статус резидента «Сколково» позволяет стартапам претендовать на получение микрогрантов до четырех миллионов рублей на развитие и тестирование продуктов.

Кроме того, существует множество узкоспециализированных программ грантовой поддержки, нацеленных на отдельные отраслевые направления промышленности (например, радиоэлектроника, импортозамещающие производства). При выборе грантового финансирования нужно учитывать специфику проекта, профиль ведомств, сроки конкурсов и заранее готовиться к строгим требованиям, предъявляемым государственными институтами поддержки.Краудфандинг отличается простотой и оперативностью привлечения средств, отсутствием бюрократии и возможностью протестировать рыночную жизнеспособность проекта на ранних стадиях. Суммы привлечения, как правило, меньше, чем по грантам, но краудфандинг эффективен для формирования первоначального капитала, маркетинговой поддержки и создания сообщества лояльных клиентов.Рекомендация: для инновационных проектов с потребностью в крупных инвестициях и соответствующих критериям госпрограмм, целесообразно рассматривать грантовое финансирование.Для проектов, ориентированных на массовый рынок, творческих инициатив или стартапов на ранних стадиях, краудфандинг может стать более эффективным и быстрым инструментом. Возможна комбинация обоих подходов – использование краудфандинга для первоначального этапа и привлечения внимания, с последующим получением грантовой поддержки для масштабирования проекта.Почему крупный бизнес присматривается к крауд-технологиямКрупные корпорации, такие как МТС и «Альфа Банк», проявляют интерес к краудфандингу и краудинвестингу, рассматривая их как инструменты для:

Поиска инноваций и стартапов . Корпоративные венчурные фонды инвестируют в проекты, найденные на крауд-платформах, получая доступ к перспективным технологиям и бизнес-моделям.

. Корпоративные венчурные фонды инвестируют в проекты, найденные на крауд-платформах, получая доступ к перспективным технологиям и бизнес-моделям. PR и укрепления бренда . Запуск таких сервисов и поддержка стартапов формирует имидж инновационной и социально ответственной компании.

. Запуск таких сервисов и поддержка стартапов формирует имидж инновационной и социально ответственной компании. Тестирования гипотез и новых продуктов. Использование краудфандинговых платформ для сбора данных и обратной связи от потребителей позволяет снизить риски при запуске новых продуктов и услуг.

Что происходит с инвесторами и проектами

Текущие тренды на российском рынке краудинвестинга демонстрируют неоднозначную картину. С одной стороны, число зарегистрированных частных инвесторов стабильно увеличивается: по данным ЦБ, в конце 2023 года их было около 128 тысяч, а к концу 2024-го — уже 172 тысячи. С другой стороны, рост регистраций не всегда означает повышение реальной активности. Напротив, количество инвесторов, которые регулярно совершают сделки, за тот же период уменьшилось с 63 тысяч до 47 тысяч человек.Причины такой ситуации во многом очевидны. Высокая ключевая ставка (на пике 21%) обеспечила доходность банковских депозитов до 22% годовых, сделав их простым, понятным и безопасным инструментом сбережений. По данным РБК, общая сумма средств россиян в банках в 2024 году достигла почти 60 трлн рублей. Однако ситуация не статична: ожидаемое снижение ключевой ставки в среднесрочной перспективе может изменить предпочтения инвесторов.

Как только доходность депозитов упадёт, часть средств населения, вероятно, начнёт перетекать в более доходные, хотя и рискованные инструменты, включая краудинвестинг.

При этом со стороны бизнеса интерес к краудинвестингу стабильно растёт. Количество проектов, размещаемых на инвестиционных платформах, увеличилось с 34 тысяч в конце 2023 года до 48 тысяч в 2024-м. Для стартапов и малого бизнеса краудинвестинг становится особенно значимым на фоне резкого сокращения венчурного финансирования. Так, по данным аналитиков Kama Flow, за 2021–2023 годы объем венчурных инвестиций в России упал примерно в 30 раз, количество сделок сократилось вдвое, а средний чек уменьшился в 17 раз. Краудинвестинг в этих условиях начинает компенсировать дефицит венчурного капитала, обеспечивая финансирование перспективных, но пока не зрелых проектов.

Показательный пример — кейс компании «Бери Заряд», которая в 2024 году собрала рекордные для российского pre-IPO рынка 750 млн рублей всего за три дня на платформе Rounds. Этот успех подтверждает готовность частных инвесторов активно участвовать в амбициозных инициативах, если бизнес-модель и условия проекта понятны и прозрачны.Однако на пути дальнейшего роста краудинвестинга в России остаются серьёзные барьеры. Один из ключевых — отсутствие налоговых стимулов для инвесторов. В отличие от других инвестиционных инструментов (например, индивидуальных инвестиционных счетов), вложения в стартапы через крауд-платформы не дают права на налоговые вычеты. Это снижает общую привлекательность инструмента и ограничивает приток новых участников. В настоящее время Минфин, Минэкономразвития и Банк России ведут активный диалог о возможном введении таких налоговых льгот, что может стать важным шагом к институционализации рынка.

Несмотря на растущий интерес, рынок краудфинансирования по-прежнему остается зоной повышенного риска для инвесторов. Особенно это актуально в сфере краудинвестинга, где финансирование получают компании на ранних стадиях развития, без гарантий доходности или возврата вложенных средств. Не все проекты достигают заявленных целей, и часть кампаний сталкивается с трудностями в выполнении обязательств перед инвесторами.

Известны громкие случаи неудач и на международной арене — например, провал проекта Coolest Cooler на Kickstarter, собравшего более 13 млн долларов и так и не исполнившего свои обязательства. В России похожим примером стал проект «Планетарный передатчик энергии», который в 2013–2014 годах привлек около 1,5 млн рублей на платформе Boomstarter, однако так и не был реализован, вызвав разочарование инвесторов.Не менее остро стоят риски и в сегменте краудлендинга, где основной угрозой остаются дефолты заемщиков.

Например, только за первый квартал 2024 года одна из крупнейших российских платформ JetLend была вынуждена подать 58 судебных исков против заемщиков, допустивших нарушение обязательств по выплатам.Эти примеры подчеркивают необходимость развития в России чёткой регуляторной базы, прозрачных механизмов защиты инвесторов и повышения ответственности организаторов кампаний. Без этих мер рынок краудфинансирования не сможет выйти на устойчивую траекторию роста и сохранить доверие всех участников.

Заключение

Рынок краудфандинга и краудинвестинга в России переживает период трансформации, но сохраняет значительный потенциал для развития. Для бизнеса это открывает новые возможности привлечения капитала, тестирования продуктов и формирования лояльной аудитории. Для инвесторов – это альтернативный инструмент диверсификации портфеля и участия в перспективных проектах. Для дальнейшего роста рынка необходимо совместные усилия государства, бизнеса и участников рынка в направлении повышения финансовой грамотности, прозрачности и надежности инфраструктуры.

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