Российский венчурный рынок в 1 квартале вырос на 27%, по итогам года упадет в 2–3 раза

Пока рынок сохранял инерцию — в первом квартале завершались сделки, которые инвесторы и проекты обсуждали ранее. Однако на статистику второго квартала уже окажут влияние события после 24 февраля. По итогам года рынок может упасть в объеме и количестве сделок в два–три раза.

Объем венчурных инвестиций в российские стартапы в первом квартале 2022 вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив более $680 млн.

Данные предоставила аналитическая платформа Dsight, сообщает РБК. Под венчурными инвестициями понимаются вложения в размере до $150 млн в рискованные, технологичные и потенциально высокодоходные проекты.

В первом квартале существенно выросли инвестиции в компании на зрелой стадии (предприятие показывает устойчивость и постоянно растет) — в 11 раз, до $514 млн. На посевной стадии (проект на стадии идеи до ведения регулярной коммерции) рост также был значительным — в восемь раз, до $39,3 млн.

Общее число сделок в январе-марте достигло 50 по сравнению с 46 годом ранее. При этом если исключить крупные сделки со стартапами российских основателей за рубежом — компаниями Vivid Money и Miro (первая получила $114 млн, Miro договорилась о $400 млн), то получится, что объем рынка снизился на 9%.

По словам основателя Dsight Арсения Даббаха, в конце марта – начале апреля начались заметные изменения в недельной динамике числа сделок и в оценке компаний. По его прогнозам, по итогам 2022 года рынок может просесть в объеме и количестве сделок в два–три раза.

«Основной удар примут растущие зрелые стартапы. Оценки при сделках со зрелыми компаниями снизятся в два-четыре раза по сравнению с предыдущим раундом, особенно если компания экстренно продает российский бизнес. Многие компании, которые работают в России и западных странах, сейчас стоят перед выбором — остаться или продать российский бизнес», — отмечает Даббах.

Он считает, что рынок стартапов и инвесторов поделился на тех, кто принял решение работать в Европе, Северной Америке, и тех, кто остался работать в России и СНГ. Похожая ситуация происходит и с фондами — часть осталась и держит в фокусе российские стартапы, но большая часть решила не вкладываться в РФ и занимается открытием новых структур в Азии, ОАЭ.

Фото на обложке: Unsplash