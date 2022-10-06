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Павел Дуров в очередной раз посоветовал пользователям «держаться подальше от WhatsApp»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил, что новая уязвимость WhatsApp позволяет хакерам получить полный доступ ко всему содержимому телефонов и посоветовал пользователям «держаться подальше» от мессенджера.

Павел Дуров в очередной раз посоветовал пользователям «держаться подальше от WhatsApp»

«Это стало возможным благодаря проблеме в системе безопасности, о которой сообщил сам WhatsApp на прошлой неделе», — написал Дуров в своем Telegram-канале, добавив, что даже обновление мессенджера до последней версии не решит проблему. 

По его словам, аналогичные проблемы с системой безопасности мессенджера происходили с 2017 по 2020 год, а до 2016 года в WhatsApp вообще отсутствовало шифрование данных.

По мнению Дурова, WhatsApp «уже 13 лет является инструментом слежки».

На прошлой неделе WhatsApp сообщил о двух критических уязвимостях в безопасности — они относятся к более старым версиям программы для телефонов Android и iPhone.

  • Первая уязвимость, которую обозначили как CVE-2022-36934, позволяет злоумышленникам запускать удаленное выполнение кода с помощью простого видеозвонка. Таким образом телефон может быть заражен в результате обычного видеозвонка, после чего злоумышленник может получить полный контроль над WhatsApp.
  • Вторая уязвимость, CVE-2022-27492, позволяет удаленно запускать код через вредоносный видеофайл. Пользователю достаточно проиграть отправленное видео, чтобы потерять контроль над своим устройством.

Павел Дуров не в первый раз нелестно отзывается о работе WhatsApp. Так, в феврале 2022 года он назвал команду мессенджера «некомпетентной в работе» после того, как WhatsApp выявил уязвимость, которая существовала уже несколько лет.

В декабре 2021 года Павел Дуров критиковал WhatsApp за бэкдоры, которые внедряются в мессенджере по приказу властей США. С помощью этих лазеек WhatsApp может делиться с правоохранительными органами данными пользователей в режиме реального времени.

Фото на обложке: Unsplash

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