Павел Дуров в очередной раз посоветовал пользователям «держаться подальше от WhatsApp»

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил, что новая уязвимость WhatsApp позволяет хакерам получить полный доступ ко всему содержимому телефонов и посоветовал пользователям «держаться подальше» от мессенджера.

«Это стало возможным благодаря проблеме в системе безопасности, о которой сообщил сам WhatsApp на прошлой неделе», — написал Дуров в своем Telegram-канале, добавив, что даже обновление мессенджера до последней версии не решит проблему.

По его словам, аналогичные проблемы с системой безопасности мессенджера происходили с 2017 по 2020 год, а до 2016 года в WhatsApp вообще отсутствовало шифрование данных.

По мнению Дурова, WhatsApp «уже 13 лет является инструментом слежки».

На прошлой неделе WhatsApp сообщил о двух критических уязвимостях в безопасности — они относятся к более старым версиям программы для телефонов Android и iPhone.

Первая уязвимость, которую обозначили как CVE-2022-36934, позволяет злоумышленникам запускать удаленное выполнение кода с помощью простого видеозвонка. Таким образом телефон может быть заражен в результате обычного видеозвонка, после чего злоумышленник может получить полный контроль над WhatsApp.

Вторая уязвимость, CVE-2022-27492, позволяет удаленно запускать код через вредоносный видеофайл. Пользователю достаточно проиграть отправленное видео, чтобы потерять контроль над своим устройством.

Павел Дуров не в первый раз нелестно отзывается о работе WhatsApp. Так, в феврале 2022 года он назвал команду мессенджера «некомпетентной в работе» после того, как WhatsApp выявил уязвимость, которая существовала уже несколько лет.

В декабре 2021 года Павел Дуров критиковал WhatsApp за бэкдоры, которые внедряются в мессенджере по приказу властей США. С помощью этих лазеек WhatsApp может делиться с правоохранительными органами данными пользователей в режиме реального времени.

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