Фондовые рынки России и США упали из-за опасений по росту экономики

Фондовые рынки России и США ушли в пике. В понедельник – день, в который обычно покупают, снизились все основные индексы: S&P 500, Nasdaq Composite, Dow Jones, iMOEX. Подешевела нефть, подорожал доллар. Эксперты говорят об опасении участников рынка по росту экономики из-за коронавируса.

Индекс Мосбиржи (iMOEX) по данным на 17:55 мск снизился на ~2,2% до 3685 пунктов. Упали котировки основных двигателей индекса, в том числе «Сбербанка», «Газпрома». После дивидендной отсечки снизились на 15,3% котировки привилегированных акций «Сургутнефтегаза».

Нефть марки Brent подешевела на 4,2% до $69,4. Курс доллара с расчетом на «завтра» вырос на 58 копеек.

Основные индексы рынка США тоже упали. S&P 500 – на 1,8% до 4251 пунктов. Индекс Nasdaq Composite упал на 1,1% до 14272 пунктов. Больше других потерял Dow Jones – индекс снизился на 2,2% .

Снизились котировки как «голубых фишек», в частности Apple (-2,4%) и Microsoft (-1,65%), так и «дивидендных аристократов» – AT&T (-2,2%), Verizon Communications (-1,52%), British American Tobacco (-3,69%).

Эксперты связывают снижение индексов и негативное настроение инвесторов с опасениями по поводу ситуации с коронавирусом, а именно ростом заболеваемости вопреки масштабной кампании по вакцинации во многих странах, в том числе России.

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