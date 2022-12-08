Только 1% розничных инвесторов намерены продать акции в 2023 году несмотря на риск рецессии, пишет Business Insider. Каждый третий инвестор собирается пополнить портфель на фоне падения рынка.
Аналитики Finimize опросили 2 тысячи трейдеров в разных странах и выяснили, что лишь 1% розничных инвесторов собираются продать свои акции в 2023 году. Об этом пишет Business Insider.
99% участников опроса будут держать свои ценные бумаги, а треть из них рассматривают спад рынка как повод пополнить инвестиционный портфель. При этом 80% респондентов уверены, что рынок не достиг дна и приблизится к нему в течение следующих шести месяцев.
«Эти данные являются доказательством того, что даже в текущих рыночных условиях большинство рассматривает волатильность просто как часть экономического цикла благодаря доступу к информации и растущему опыту инвестирования», – отметил исполнительный директор Finimize Макс Рофага.
72% опрошенных намерены поддерживать отдельные акции, а не инвестиционные инструменты, такие как биржевые фонды (ETF).
Фото на обложке: Art_Photo /
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