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Только 1% розничных инвесторов намерены продать акции в 2023 году несмотря на риск рецессии

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Только 1% розничных инвесторов намерены продать акции в 2023 году несмотря на риск рецессии, пишет Business Insider. Каждый третий инвестор собирается пополнить портфель на фоне падения рынка.

Только 1% розничных инвесторов намерены продать акции в 2023 году несмотря на риск рецессии

Аналитики Finimize опросили 2 тысячи трейдеров в разных странах и выяснили, что лишь 1% розничных инвесторов собираются продать свои акции в 2023 году. Об этом пишет Business Insider.

99% участников опроса будут держать свои ценные бумаги, а треть из них рассматривают спад рынка как повод пополнить инвестиционный портфель. При этом 80% респондентов уверены, что рынок не достиг дна и приблизится к нему в течение следующих шести месяцев.

«Эти данные являются доказательством того, что даже в текущих рыночных условиях большинство рассматривает волатильность просто как часть экономического цикла благодаря доступу к информации и растущему опыту инвестирования», – отметил исполнительный директор Finimize Макс Рофага. 

72% опрошенных намерены поддерживать отдельные акции, а не инвестиционные инструменты, такие как биржевые фонды (ETF).

Фото на обложке: Art_Photo / Shutterstock

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