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Business Insider назвал топ событий 2023 года в космической сфере

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

С каждым годом космические агентства и частные компании приближают человечество к статусу «межпланетного вида», и 2023 год не стал исключением: ряд важных вех на этом пути — новаторские запуски ракет, беспрецедентные лунные миссии и замечательные научные открытия — помогут на этом пути.

Business Insider назвал топ событий 2023 года в космической сфере

В преддверии наступающего 2024 года Business Insider выбрал главные события уходящего года в космической сфере:

  • SpaceX все-таки запустила самую мощную из когда-либо построенных ракет (высотой более 120 м и грузоподъемностью свыше 150 т) — Starship для перевозки людей и грузов на Марс.

Запустила даже дважды: первый раз совсем неудачно (загорелась еще в пределах атмосферы), на второй раз мегаракета все же вырвалась в космос, но в итоге взорвалась уже там. Как бы то ни было, год все равно был рекордным для корпорации, которая увеличила число запусков почти на треть в сравнении с 2022 годом.

  • Частные космические компании показали, что готовятся к конкуренции.

Это был важный год и для других компаний, занимающихся космическими полетами. Relativity Space продемонстрировала возможности своих 3D-принтеров, запустив ракету, которая на 85% состояла из напечатанных на них материалов.

Terran 1 успешно отделилась от первой ступени, но не смогла выйти на орбиту. Новая модификация — Terran R — попробует улучшить результат предшественницы.

Blue Origin Джеффа Безоса получила вотум доверия от NASA. В мае она стала второй частной компанией после SpaceX, получившей желанный контракт агентства ($3,4 млрд) на разработку технологий для высадки астронавтов на Луну.

Фирма также получила контракт NASA Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE). Это означает, что тяжелая орбитальная ракета-носитель New Glenn, разрабатываемая Blue Origin, сможет доставить исследовательский груз на Марс в первом же своем полете, когда он состоится.

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  • Лунные миссии Китая прошли с использованием новейшего топлива.

Китай в очередной раз продемонстрировал свои инженерные возможности в области точных космических полетов, сообщив, что в июле он достиг орбиты с помощью ракеты, работающей на металоксе, составном жидком топливе из метана и кислорода.

При этом страна опередила несколько американских компаний, пытавшихся вывести на орбиту ракеты, работающие на этом топливе (среди них как раз SpaceX и Blue Origin).

  • Прорыв Индии покорил планету.

В августе Индия удивила мир, когда стала первой страной, посадившей космический корабль вблизи южного полюса Луны, и всего лишь четвертой страной, когда-либо высаживавшейся на Луну.

Марсоход «Чандраян-3» размером с собаку, запущенный космическим аппаратом через несколько дней после приземления, собрал важную информацию о лунном грунте.

В остальном эксперты отмечают стагнацию на российском и европейском космических рынках. Великобритания предприняла, было, попытку первого запуска с нового космодрома Корнуолл, но Virgin Orbit не смогла выйти на орбиту.

Аналитики также напоминают о кризисе в Европейском космическом агентстве (ЕSА), чье присутствие в космосе сокращается, хотя в самом начале года в Швеции был открыт первый космодром ЕС на материковой части страны (уже за Полярным кругом.

В частном секторе космических полетов стоит отметить первый полет одноступенчатой ракеты Miura-1, разработанной испанской фирмой PLDSpace (на орбиту она, впрочем, тоже не вышла).

Фото на обложке: Unsplash

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