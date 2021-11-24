Крупнейший распространитель лотерейных билетов «Столото» подал в суд на Google

Крупнейший распространитель лотерейных билетов «Столото» ― структура холдинга S8 Capital «Технологическая компания „Центр“» ― подала в Арбитражный суд Москвы иск к Google с требованием разместить свое мобильное приложение в Google Play.

В октябре компания подала иск к ООО «Гугл», Google LLC и Google Commerce Limited. Компания и ранее просила Google разместить приложение под брендом «Столото» для бесплатного скачивания на Android-устройства, но получала отказ из-за политики Google в отношении азартных игр, сообщил РБК.

При этом ограничения не распространяются на аккредитованные госорганами лотерейные приложения в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Германии, Норвегии, Румынии, Испании, Швеции и других странах, отметили в ТК «Центр».

В тоже время, по данным компании, в российской версии Google Play активно распространяются пиратские приложения, копирующие российские государственные лотереи, и пользователи становятся жертвами кибермошенников.

Лотереи в России не относятся к азартным играм и что официальное приложении «Столото» без каких-либо ограничений размещено на платформах Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi.

Суд оставил иск без движения, следующее заседание назначено на 6 декабря. ТК «Центр» готовится подать ходатайство о приобщении дополнительных документов и возбуждении производства по делу.

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