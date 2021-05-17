Facebook могут оштрафовать на 28 млн рублей

В 422-ой мировой судебный участок поступило 4 новых протокола от Роскомнадзора на соцсеть Facebook по ст. 13.41. КоАП РФ.

Это связано с отказом Facebook удалить материалы с запрещённой информацией, сообщили ТАСС в пресс-службе Таганского суда Москвы.

«Компании грозит наказание в виде штрафа на сумму 28 млн рублей», заявили в суде. Материалы поступили в понедельник 17 мая, дата судебного заседания пока не определена.

Три протокола составлены по ч. 4 ст. 13.41: она предусматривает ответственность за отказ удалить призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних или информацию о способах изготовления наркотических средств.

Четвёртый протокол составлен по ч. 2 ст. 13.41: отказ информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет удалить информацию в случае, если обязанность по удалению такой информации/интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации, кроме случаев, предусмотренных частью 4 ст. 13.41.

Ранее сообщалось, что в 422-ой участок поступило 4 протокола на мессенджер Telegram. Также Роскомнадзор сообщал о нарушении законодательства соцсетями Twitter и Facebook, а также порталом Google — им грозит суммарный штраф в 64 млн рублей.

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