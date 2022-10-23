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Subaru создаст автопилот, работающий без подключения к интернету

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В то время как большинство систем автономного вождения подразумевают постоянное подключение к сети, японская компания Subaru разрабатывает систему, способную управлять автомобилем даже при перебоях со связью.

Subaru создаст автопилот, работающий без подключения к интернету

О планах автопроизводителя сообщает Nikkei Asia. По задумке Subaru, серверы будут постоянно собирать данные о местоположении автомобиля и использовать их для прогнозирования дорожной обстановки «по памяти» с точностью до 10 секунд.

Если передача данных прервется более чем на 10 секунд, автомобиль замедлится и будет ориентироваться на бортовые датчики при навигации. Готовую версию системы Subaru намерена представить к 2025 году.

Чем больше данных о транспортном средстве сможет собрать система, тем лучше будут ее прогнозы, считают в компании. Именно поэтому японский производитель стремится привлечь как можно больше партнеров в этой сфере.

Сейчас Subaru тестирует новую систему на прототипах автомобилей с поддержкой 4G.

Перебои со связью — актуальная проблема для Японии. Как отмечает издание, в июле оператор KDDI столкнулся с перебоями в работе на несколько дней, из-за чего подключенные к интернету автомобили не могли функционировать все это время.

Фото: Eric Glenn / Shutterstock

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