Топ-5 самых интересных новинок автосалона в Токио

Основной акцент автошоу в Токио сделан на модифицированных машинах и аксессуарах. Сегодня мы расскажем и покажем самые интересные новинки автосалона.

В этом году организаторы ежегодного автошоу Tokyo Auto Salon (TAS), которое по традиции проходит в январе, все-таки решились провести его в формате офлайн. Производители за время пандемии смогли основательно подготовиться к шоу и привезли самые разнообразные экспонаты: от электрических гиперкаров до мобильных офисов на колесах.

Subaru STI E-RA — попытка электрического рекорда

В эпоху повсеместной электрификации, подразделение Subaru Tecnica International не стали исключением и представили на токийском автошоу яркий концепт электросуперкара. В компании отметили, что теперь бренд намерен уделять больше внимания развитию электромобильных технологий для автоспорта.

В длину новинка больше пяти метров, колесная база — 2690 мм. Свой электродвигатель есть у каждого колеса концепта. Электрический мотор специально для бренда разрабатывала компания Yamaha Motor. Все электродвигатели в сумме выдают мощность в 1088 «лошадок». Емкость батареи — 60 кВт⋅ч, а вот информацию о дальности хода марка решила пока не раскрывать.

Subaru STI E-RA/Subaru

Зато в компании рассказали об инновационной системе, которую применили впервые. Новая технология может сама распределять тяговое и тормозное усилие. Благодаря этому появилась возможность определить оптимальную нагрузку на каждое колесо, чтобы довести до максимума уровень сцепления с дорогой.

Вся система построена на специальных датчиках, каждый из которых отвечает за отдельную характеристику и передает в общий блок информацию о скорости машины и каждого колеса отдельно, параметры угла поворота руля и другое. Электроника в реальном времени считывает информацию и производит нужные настройки.

Как заявили в компании, именно такими Subaru видит будущие гоночные авто эпохи углеродной нейтральности. Внешне электрокар напоминает воплощенную в реальность гоночную машину из компьютерных игр: максимально спортивная форма кузова, приличных размеров спойлер сзади, вставки из карбона, агрессивный обвес и, конечно, подсветка. В салоне машины два спортивных кресла, однако на дорогах общего пользования нам машину не увидеть: гиперкару показан только гоночный трек.

STI E-RA разработан с нуля/Subaru

Еще одной интересной особенностью японской новинки является ее название: STI E-RA. Расшифровывается имя модели как Electric Record Attempt — «попытка электрического рекорда». Конечно, это не просто слова. В следующем году бренд планирует отправить концепт-кар на легендарную 20,8-километровую трассу Нюрбургринг, и, по утверждениям марки, гиперкар пройдет «Северную петлю» максимум за 6 минут и 40 секунд.

Но это далеко не рекордное время. На сегодняшний день никто так и не смог побить скоростной рекорд 680-сильного электрического концепта ID.R от Volkswagen. Автомобиль в 2019 году показал лучшее время и проехал трассу всего за 6 минут и 5 секунд.

Toyota GR GT3 — ДВС в строю

Еще один японский бренд подготовил для Токийского автосалона не менее эффектный концепт суперкара. GR GT3 от Toyota выглядит как современный гоночный Бэтмобиль. Матовый черный цвет завораживает.

Toyota GR GT3/Toyota

Дополняет спортивный образ светодиодная полоса фонарей по всей ширине машины, длинный капот, такие же черные диски с одной гайкой в центре обода и выхлопная труба сразу за аркой переднего колеса. Да, да, я не ошиблась: выпускная система явно намекает, что перед нами не электрокар. Так что ДВС (двигатели внутреннего сгорания) все еще в деле. Но, к сожалению, никаких подробностей о моторе и технических характеристиках марка не открыла.

GR GT3 имеет классические пропорции для гоночных авто/Toyota

Компания даже не сообщила, планирует ли спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing принимать участие в гонках с GR GT3 или же экспонат просто привезли на автосалон в Токио, чтобы продемонстрировать возможности бренда.

Но в компании заявили, что спорткар — не тюнингованный серийный автомобиль, он разработан с нуля. Впредь Toyota планирует так поступать и с другими новинками.

Lexus ROV — переход на водород

Премиальный японский бренд Lexus на Токийском автошоу решил сделать акцент на транспорте для бездорожья. Помимо тюнинговых автомобилей марка впервые показала свой квадроцикл ROV. Аббревиатура расшифровывается как Recreational Off-highway Vehicle. Такие мотовездеходы относятся к категории «сайд-бай-сайд», то есть к квадроциклам автомобильного типа.

Lexus ROV/Lexus

У новинки органы управления, как у машины, два сидения «бок о бок» — водительское и пассажирское, каркас похож на багги с крышей и дверьми. Начинка у Lexus ROV еще более интересная. Мотор мотовездехода адаптирован под водород. Рабочий объем двигателя — один литр, цилиндров внутри — три.

ROV стал первым водородным концептом компании/Lexus

Акцент на водородную тематику японская марка делает неспроста. Все дело в том, что в прошлом году на саммите в Глазго, посвященном климату, компания Toyota отказалась подписывать декларацию о прекращении к 2035 году выпуска машин с двигателями внутреннего сгорания. Вводя в линейку водородный транспорт, бренд показывает, что все же заботится о планете.

Nissan Caravan Mountain Base — офис на колесах

Поддерживая тему заботы о сохранении природы и экологии, Nissan среди других своих новинок привез на автосалон фургон Caravan, который может выступать в роли мобильного офиса на колесах. В компании также отметили, что при создании модели ориентировались на людей, которым по нраву приключения на природе.

Nissan Caravan Mountain Base/Nissan

Внешнюю оригинальность модели подчеркивает деревянная отделка кузова: конечно, это имитация, но смотрится достаточно реально. А вот солнечные панели на боковых окнах и еще одна большая складная солнечная панель на крыше автомобиля действительно помогут сохранить энергию и дольше побыть на открытом воздухе.

Боковые двери у Caravan Mountain Base выдвижные/Nissan

Спереди автомобиль выглядит достаточно грубо, фары защищает х-образный кенгурятник со светодиодами. Для лучшего освещения на крыше фургона также установлена двухуровневая светодиодная полоса.

Под сиденьем Caravan есть небольшой бокс/Nissan

В салоне природная тематика продолжается. Когда попадаешь внутрь, создается ощущение, что ты в уютном деревянном домике с камином. Здесь сделаны деревянные акценты на полу и стенах, также деревянная рабочая зона и сидение. Кстати, камин, в угоду безопасности, сделали цифровым.

Toyota GRMN Yaris — выиграй покупку

Наиболее приближенным к серийным вариантам машин на автосалоне в Токио стал хотхэтч GRMN Yaris. Но даже при всем этом автомобиль крайне необычный. Для заказа будет доступна модель только с механической коробкой передач, без заднего ряда сидений и с капотом из карбона.

Toyota GRMN Yaris/Toyota

Жесткость кузова повысили еще больше за счет увеличения количества точечных сварочных швов. Кроме того, новинка может похвастаться спортивными ковшеобразными сидениями Recaro. На выбор у покупателей будут два опциональных пакета: Circuit Package и Rally Package.

Салон Toyota GRMN Yaris/Toyota

Но самое интересное даже не в этом. Уникальность новой модели в том, что всего будет выпущено 500 таких автомобилей и только для Японии. Чтобы купить GRMN Yaris, денег и желания будет мало: вам понадобится еще и удача, так как возможность покупки всем желающим предстоит выиграть в лотерею.

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Фото на обложке: Toyota