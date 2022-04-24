Застрявшие в Бельгии люксовые авто для продажи в РФ будут распроданы на других рынках

Около 8000 люксовых автомобилей, предназначенных для продажи в России, оказались надолго «припаркованы» в порту бельгийского города Зебрюгге из-за антироссийский санкций. Предполагается, что со временем они будут распроданы на других рынках.
The Wall Street Journal сообщает, что среди задержанных из-за санкций машин — последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes. Они прибыли из Азии в первую неделю апреля и уже тогда не смогли покинуть транзитный узел.
Из-за запрета на ввоз в РФ предметов роскоши, в бельгийском порту застряли и другие товары, среди которых встречаются мотоциклы, ювелирные изделия, дорогая кожа и прочие попавшие под санкции товары.
«Автомобили, вероятно, не будут никуда перемещаться в течение какого-то времени, поскольку далее, судя по всему, будут перепродаваться на других рынках», — высказал версию директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс.
Подобная проблема знакома и другим портам по всему миру, которые пытаются справиться с рекордными объемами застревающих на их складах грузов.
С одной стороны, рынки многих стран существенно оживились после пандемии, с другой стороны, из-за антироссийских санкций наблюдается логистический коллапс.
На портовых складах оказывается большое скопление не только предметов роскоши, но и комплектующих для самолетов, химикатов и полупроводников.
«Цепочки поставок уже массово нарушены, и задержки с проверкой того, какие корабли и какие продукты запрещены, усиливают напряжение», — считает генеральный секретарь Европейской организации морских портов
Изабель Рикбост .
К этому стоит также добавить, что, хотя перевозки российской нефти и газа сами по себе не запрещены, многие танкеры простаивают без дела, опасаясь попасть в «черный список». И для портовых операторов это тоже проблема.
Судовладельцам-перевозчикам отечественныъ энергоносителей с долгосрочными контрактами разрешено выгружать груз только в европейском порту из-за нехватки энергии на континенте.
Таким образом, возникает перегруз складов, а ведь помимо нефти, газа и зерна есть также перевозки стали, меди, алюминия и никеля из России в Европу.
«Автомобили — это уже проблема, но пока газ продолжает циркулировать, думаю, Зебрюгге будет в порядке, но если эти грузы из России остановятся, порт будет в беде», — говорит Адриансенс.
Фото на обложке: Tom Fisk / Pexels
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