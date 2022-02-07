Lexus LS 500: японский вариант немецкого совершенства

Обновленный Lexus LS 500 получился у японцев большим, серьезным, мощным и при этом достаточно ярким внешне. Выделяет его среди представительских немецких марок (Mercedes-Benz S-Класс, BMW-7, Audi A8) спортивный образ, который никак не противоречит престижу модели. Но, между тем, противоречия в автомобиле все же есть.

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«Летящий» японец

С точки зрения дизайна к модели не придраться. Нарисован автомобиль так, что в нем водитель не чувствует себя наемным работником. За рулем ехать не зазорно, потому что выглядит Lexus LS 500 как спорткар, но при этом премиальный. И в своей внешности он настолько поджарый, что обгоняет в спортивности, на мой взгляд, даже Porsche Panamera.

Внешний вид обновленного Lexus LS 500 изменился точечно/Lexus

Кроме общей привлекательности многие обратят внимание на цвет автомобиля. Любители серых оттенков будут приятно удивлены. У новинки в гамме расцветок есть «искрящийся серый специальный металлик». Это уникальный цвет. Дело в том, что в краску добавлена алюминиевая пыль, фактически под слоем лака вместо привычного перламутра — краситель и «летящий» (из алюминия делают самолеты) металл. Именно это соединение и дает такой необычный цвет автомобилю, превращая стандартный серый в «искрящийся». Конечно, за всю эту красоту придется заплатить, и немало. Стоит уникальный цвет 257 тыс. рублей.

Снаружи узнать обновленный флагманский седан можно по новой оптике, которая лишилась харизматичного росчерка Zorro/Lexus

Кроме этого, обновки в облике автомобиля коснулись решетки радиатора – она получила новый дизайн бамперов и оптики. Новые фары обновленного LS теперь с L-образными дневными ходовыми огнями, у указателей поворота появился эффект бегущей строки.

Архаичность в современном стиле

В салоне цветовая роскошь продолжается в необычном оформлении дверных панелей. Как говорят сами японцы, здесь использован уникальный материал «Нисидзин» и фольгированный металл «Хаку». Чтобы его изготовить, лист металла методично чеканят до тех пор, пока его толщина не достигнет долей миллиметра. Такого оформления дверей вы точно нигде больше не увидите. Это самые оригинальные двери, которые мне встречались.

Заднее кресло легко можно превратить в оттоманку/Lexus

При этом изящно смотрятся и деревянные вставки в салоне. Линии, которые идут от воздуховодов в отделку, тоже гармоничны и дополняют общий японский стиль. Вообще в салоне ощущение, что сидишь в дорогом кабинете. Единственное — немного архаично выглядит щель CD-приемника. Даже я уже лет 10 точно не покупала диски, а те, кто помоложе, вообще могут не знать, что это такое.

Водитель может активировать функцию массажа с помощью кнопки/Lexus

Так же архаично выглядит тачпад — с учетом того, что наконец-то в автомобиле появился тачскрин. Вопросы есть и к шторке люка, которую открывать и закрывать придется самому. Это нетрудно, но для автомобиля за 12 млн рублей – странно.

«Умное» салонное зеркало показываает изображение с камеры на корме/Lexus

Но зато в LS зеркало заднего вида можно переключить на камеру. Картинка с камеры настраиваемая, можно сделать ее выше, ниже, шире, уже, больше, меньше. Очень удобная вещь, особенно в темное время суток.

Тайский салон отдыхает

Отдельно хочется выделить физические удовольствия, которые может подарить автомобиль. Это я про массажные возможности японской премиальной модели. Но прежде расскажу о важной особенности этой машины.

Конечно, в салоне LS, как и у любого представительского автомобиля, основной акцент сделан на пассажиров, сидящих сзади. Но обновленная модель уникальна тем, что здесь совершенно не зазорно находиться и на переднем сидении. Японцы все продумали и сделали машину максимально комфортной не только для пассажиров галерки, но и для водителя. Например, при открытии двери в автомобиле не только отъезжает кресло, чтобы вам было удобнее садиться, но и выезжает вверх замок ремня безопасности, чтобы быстрее его найти. Вот такая вот она, японская забота.

Помимо этого, у водителя, как и у пассажиров второго ряда, есть возможность настроить себе массаж. Стоит отметить, что у LS 500 один из лучших массажей, который мне приходилось тестировать в машинах. Причем, на мой личный вкус, у водителя и переднего пассажира массаж более интенсивный, чем у тех, кто предпочтет расслабиться на заднем диване.

Массажей в арсенале водителя целых пять: центростремительный, центробежный, для верхней части тела, для нижней части тела и поясничный. Настроил массаж — едешь и кайфуешь даже в пробках.

Мониторы на спинках передних сидений могут менять угол наклона/Lexus

Пассажир заднего дивана может так же кайфовать, но еще и лежа, задвинув кресло переднего пассажира практически к торпеде. Кроме этого, можно посмотреть фильм, на спинках передних сидений установлены два больших экрана.

Верность традициям

Не меньше удовольствия подарит автомобиль и от вождения. Здесь большая колесная база, которая делает путешествие комфортным, прекрасная шумоизоляция, пневмоподвеска шикарно отработает стыки и ямы. А еще — точная настройка рулевого управления, как у немцев, мощный двигатель и вполне приемлемый расход топлива для бензинового мотора.

В обновленном LS применяются более мягкие ограничители хода подвески, минимизирующие дискомфорт при проезде неровных участков дороги и уровень вибрации во время движения. Также возросла острота управления при активном вождении, повысилась плавность разгона и отклик педали газа. Так что управление новинкой стало еще более приятным.

Звуковому ателье пять баллов за передачу в салон рычания двигателя. Звук настолько мощный и реалистичный, что создается ощущение, что ты настоящий стритрейсер. В салоне полная имитация атмосферного V8, сразу хочется на гоночную трассу. Кстати, первую «сотню» автомобиль набирает за 4,9 секунды.

На лобовое стекло можно вывести необходимые вам данные, проекция четкая и хорошо видна/Lexus

Конечно, в автомобиле несметное множество всевозможных систем безопасности, среди которых и базовые: автоматическое торможение, удержание в полосе, климат-контроль.

Единственное, я не сразу разобралась с коробкой передач. Берешься за рычаг переключения — он удобный, в руке лежит хорошо. Начинаешь переключать — и тут тупик, ни туда, ни сюда. Оказывается, сначала нужно увести рычаг влево и там уже переключать. Не совсем привычный алгоритм действий, но со временем это не вызывает проблем.

Но одна проблема со временем у меня все же появилась — мне не хотелось отдавать этот автомобиль обратно в пресс-парк. А все потому, что у японцев получилось сделать практически невозможное: оснастить премиальный спорткар настройками Gran Turismo и сделать автомобиль настолько комфортным, что за него не жалко и 12 млн рублей.

Полный видеообзор Lexus LS 500 смотрите в Instagram RB.RU.

Технические характеристики

Тип двигателя: бензиновый;

Рабочий объем (куб. см): 3445;

Максимальная мощность (л.с. по DIN при частоте вращения об/мин): 422 при 6000;

Максимальная мощность (кВт при частоте вращения об/мин): 310 при 6000;

Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин): 600 при 1600-4800;

Макс.скорость (км/ч): 250;

Разгон 0-100 км/ч (с): 4,9;

Расход топлива (л/100 км): смешанный цикл - 9,9, городской цикл - 13,5, загородный цикл - 7,8;

Максимальная масса автомобиля (кг): 2760;

Длина (мм): 5235;

Ширина (мм): 1900;

Высота (мм): 1460-1470.





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Фото на обложке: Lexus