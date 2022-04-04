Genesis G80: из разряда фантастики

Тестируя второе поколение Genesis G80, с каждым днем все больше уверяешься в том, что корейцы, скорее всего, выкупили весь штат немецких инженеров, настройщиков и дизайнеров, чтобы создать этот автомобиль. Ведь если оценить все «фишки» модели, плюс внешность и начинку, то найти что-то подобное на рынке представительского сегмента будет крайне тяжело, если вообще возможно.

Молодой и дерзкий

Молодость бывает и плюсом. Например, Genesis выигрывает в гонке внешности, потому что у него нет предыстории. Бренд может позволить себе в координатах сегодняшнего дизайнерского мышления рисовать машину с нуля. А вот у Mercedes, Audi или BMW нет такой свободы в этом смысле, они в любом случае должны быть в «своем» формате.

Новый кузов на 6% жестче прежнего и имеет более тонкие стойки крыши для улучшения обзорности

Внешне G80 получился ярким, особенно силуэт. При первом взгляде создается ощущение, что это не классический седан, а практически лифтбек, хотя по факту это традиционный седан, но с очень коротким задним свесом.

G80 на 42% состоит из сверхвысокопрочных сталей и на 19% из алюминия

Импонирует то, что в Genesis смогли найти свой корпоративный стиль и в нем выдержана новая машина. Это двухэтажная передняя оптика, двойные дефлекторы-поворотники на крыльях, смелая массивная решетка радиатора, которая сейчас есть на всех автомобилях марки. В компании ее называют «геральдический щит» или «герб», но как ни назови, выглядит она интересно и узнаваемо.

Сзади тоже присутствуют все характерные черты: выпускная система в форме таких же «гербов», как решетка радиатора, двойные фонари — тоже фирменные. Сзади «восьмидесятка» с покатыми линиями крышки багажника, с фонарями, с расходящимися хромированными элементами смахивает на Aston Martin или Bentley. И я в этом сравнении не была одинока, элитные черты во внешности замечали и на дороге. На автомобиль не только засматривались, но и часто любезно пропускали вперед.

Все-таки правильно сделал корейский бренд Hyundai, что решился на отдельную премиальную линейку. Даже притом что кто-то знает, что это ответвление Hyundai, время стирает принадлежность и автомобиль все больше уходит в отдельный бренд. Приятнее знать, что ты едешь на представительском авто молодого бренда, а не на представительской модели компании, которая стала одной из самых популярных благодаря бюджетным авто.

«Оживленный лес» в машине

Первое, что бросается в глаза, когда садишься в автомобиль, — это цветовая гамма. Часть салона окрашена в цвет кузова: кожа на передней панели, вставки на руле, сидения. Они такого же приятного темно-синего цвета, как и кузов автомобиля. Это выделяет модель среди других, большая часть салонов — черные, редко — серые, бежевые. Также здесь несколько вариантов деревянных вставок, причем это не пластик, а действительно дерево с приятной фактурой, ясень. Руль сделан в британских традициях, большой, хочется чуть поменьше.

Оформлением интерьера G80 похож на кроссовер GV80





Уже в базе мультимедийная система будет с экраном диагональю 14,5 дюйма — это очень много. Отличается она в комплектациях только функциональностью. Как и у климат-контроля, управление здесь не только сенсорное, но и аналоговое. На центральном тоннеле есть интересный джойстик, своеобразная поворотная шайба. Выглядит она с точки зрения дизайна очень классно, с интересной фактурой и прозрачным центром.

Перед водителем — экран на 12,3 дюйма для приборов

Функциональность мультимедийки в топовой комплектации Elite поражает многообразием. Например, можно выбрать разные фоновые звуки: «оживленный лес», «спокойное море», «дождливый день», «тепло камина», «кафе». Опаздывая на встречу, можно включить звук и сказать, что я уже в кафе сижу, жду. Шучу, конечно, но в каждой шутке, как известно, лишь доля шутки, так что кому-то может и пригодиться.

У G80 традиционно высокий процент корпоративных продаж, поэтому вопрос комфорта задних пассажиров не менее актуальный, чем передних. Тут все в полном порядке, если говорить о просторе и удобстве посадки: пятиметровый седан позволяет разместиться с полным комфортом.

Здесь свой блок климат-контроля, на центральном подлокотнике есть пульт, с помощью которого можно настроить регулировку заднего сидения, обогрев и вентиляцию, управление мультимедийной системой. Кроме этого, у задних пассажиров есть два автономных экрана, куда выводятся настройки климата, радио, медиа, навигации. Также с галерки можно управлять передним пассажирским креслом.

Весь салон, какую панель ни возьми, даже нижнюю часть обивки, где карман, — все из мягкого пластика, все материалы благородные. Над шумоизоляцией поработали тоже хорошо, здесь двухслойные стекла уже в базе, трехконтурные уплотнители дверей, по днищу проложены маты, чтобы изолировать дорожные шумы.

Нет предела совершенству

Прежде чем рассказывать, как едет Genesis G80, стоит отметить, что здесь автомобиль выдает те еще чудеса.

Итак, берем ключ, закрываем авто, нажимаем кнопку Hold, запускаем дистанционно двигатель, нажимаем кнопку со стрелкой «вперед» — и автомобиль медленно едет к вам сам! Нажимаем кнопку «назад» — и он опять сам едет задним ходом, как машинка на радиоуправлении, только очень, очень большая. Удовольствие от этих манипуляций получаешь фантастическое. Удобно, если близко по бокам припарковались авто или лужа рядом, грязь... А еще ключ можно спрятать и удивить друзей фокусом с передвижением авто силой мысли.

Еще в списке интересных «фишек» модели есть встроенный видеорегистратор. Такого нет ни у кого. Включается он кнопкой, на которой нарисован фотоаппарат. Передняя и задняя камеры записывают видео как вы ехали, файлы по минуте, с текущим временем, потом их можно перенести на флешку.

Седан имеет до десяти подушек безопасности, включая центральную, она раскрывается между передними сиденьями

С технической точки знания автомобиль более скромный в вариациях. Двигателей на нашем рынке представлено всего два: 4-цилиндровый турбомотор в 249 «лошадок» и топовый агрегат, который у нас на тесте, — V6 с турбонаддувом объемом 3,5 литра, который выдает 380 л.с. По паспорту машина разгоняется до сотни за 5,1 секунды, по ощущениям — так оно и есть. Очень бодрый агрегат, практически с холостых оборотов идет полная отдача двигателя.

Разница между режимами «комфорт» и «спорт» ощутимая, во втором случае автомобиль едет азартнее. Причем изменяется не только отклик на педаль газа и реакция на руль, но и звуковое сопровождение — в «спорте» через динамики усиливается звучание двигателя, становится сочнее и ярче.

Кстати, вне зависимости от комплектации коробка у модели безальтернативная — 8-ступенчатый «автомат». На дуге и в затяжных поворотах машина стоит хорошо, правильное усилие на руле, едет уверенно. Здесь, естественно, полный набор ассистентов движения: удержание в полосе, активный круиз-контроль, предупреждение о приближающемся автомобиле, выходе из своей полосы и другие.

У G80 есть системы контроля усталости водителя с внутрисалонной камерой, которая отслеживает его состояние и мимику

Из недостатков я бы назвала бренд. Да, да, именно бренд, потому что для премиального сегмента магия бренда — один из важнейших аспектов, и пока бренд молод, чтобы заработать репутацию. Но нужно отдать должное и дизайнерам, и инженерам: автомобиль получился крайне хорошим, и если закрыть глаза на юность, то этот вариант превосходит немецкую тройку и во внешности, и в начинке. А если добавить сюда еще и ценник (рекомендованная цена Genesis G80 в базовой комплектации — 5 млн рублей, а в нашей топовой версии — 7 млн), который порядком ниже конкурентов, то блестящее будущее ему обеспечено. Тем более, что корейские власти заверили, что санкции не распространятся на поставки автомобилей и электроники.

Технические характеристики

Тип двигателя: бензиновый;

Рабочий объем (куб. см): 3470;

Максимальная мощность (л.с.): 379;

Максимальная мощность (кВт при частоте вращения об/мин): 279 /5800;

Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин): 530/1300-4500;

Максимальная скорость (км/ч): 250;

Разгон 0-100 км/ч (с): 5,1;

Расход топлива (л/100 км): смешанный цикл — 10,7, городской цикл — 15,8, загородный цикл — 7,8;

Снаряженная масса автомобиля (кг): 2035 — 2145;

Длина (мм): 4 995;

Ширина (мм): 1 925;

Высота (мм): 1 475.

Фото: Genesis