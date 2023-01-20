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Криптобиржа Genesis подала заявление на банкротство

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Криптовалютная биржа Genesis и две ее «дочки» — Genesis Global Capital и Genesis Asia Pacific — подали заявление на банкротство, которое предусматривает реорганизацию компании и реструктуризацию ее долгов. Об этом сообщается на сайте Genesis.

Криптобиржа Genesis подала заявление на банкротство

Genesis подала заявление на банкротство в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве — она позволяет реорганизовать бизнес и реструктурировать долги вместо того, чтобы ликвидировать компанию.

Проблемы Genesis оказались следствием кризиса на крипторынке, который был спровоцирован крахом биржи FTX. Genesis предложила план выхода из сложившейся ситуации: продать бизнес, привлечь новый капитал и/или выпустить акции, что позволит бизнесу найти нового владельца.

Компания начнет процесс продажи, чтобы монетизировать свои активы или получить капитал другими способами и распределить доходы на «справедливые и равноправные» выплаты кредиторам. Сейчас компания располагает $150 млн наличными, чтобы поддерживать деятельность и финансировать процесс реструктуризации, говорится в сообщении Genesis.

Genesis впервые предупредила инвесторов о возможном банкротстве в ноябре 2022 года. Недостаток ликвидности, с которым столкнулась компания, стал следствием краха одной из крупнейших криптобирж FTX. После выхода скандального расследования CoinDesk, в котором было рассказано о неспособности биржи выполнять свои обязательства, инвесторы начали массово выводить средства с FTX.

Саму FTX, а точнее ее сотрудников, после заявления о банкротстве уличили в трате корпоративных денег. По данным Reuters, подразделение биржи FTX Property Holdings Ltd приобрело 15 объектов недвижимости общей стоимостью около $100 млн.

Фото на обложке: Unsplash

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