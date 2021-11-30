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Genesis рассекретил внешность нового седана G90

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Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Корейская компания Genesis, премиальный бренд Hyundai, опубликовал первые фотографии флагманского седана G90 нового поколения.  Купить автомобиль в следующем году можно будет со стандартной и удлиненной колесной базой.

Genesis рассекретил внешность нового седана G90

В дизайне передней части новая решетка радиатора Crest Grille и изящная оптика в форме сдвоенных линий, которые вместе напоминают эмблему бренда Genesis, сообщили RB.RU в пресс-службе компании. 

Головная оптика, расположенная по обеим сторонам от решетки радиатора, выполнена в форме узких сдвоенных линий – фирменного элемента дизайна Genesis. Линии формируются с помощью объединения в блоке фар дневных ходовых огней и ламп ближнего света, выполненных по принципу микролинзовой сетки.

Элегантность облику новинки придает нераздельный капот типа Clamshell – панель, которая соединяет крышку моторного отсека с крыльями, сводя к минимуму количество зазоров между кузовными панелями. Эмблема бренда Genesis, выполненная в стиле уникального орнамента «Гильош», также изменилась, став на 80% тоньше.

Сдвоенные линии задних фонарей растянулись на всю ширину багажника, между ними интегрирована буквенная эмблема бренда Genesis

Характерный молдинг, обрамляющий боковые стекла модели, гармонично сочетается с широкой задней стойкой,  завершая образ модели. Для создания более элегантного облика задней части модели функциональные элементы, такие как площадка для крепления регистрационного знака, различные датчики и фонари заднего хода, перемещены в нижнюю часть заднего бампера.

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Удлиненная версия Genesis G90 отличается увеличенным дверным проемом и дополнительным пространством для пассажиров заднего ряда. Это достигается за счет увеличения на 190 мм колесной базы по сравнению со стандартной версией модели. 

В удлиненной версии более просторные задние сиденья и 20-дюймовые колесные диски эксклюзивного дизайна

Помимо этого, параболическая линия, образованная молдингами оконной линии и центральной стойки, выполнена в хроме. Также данная модификация отличается уникальным дизайном переднего и заднего бампера с хромированными вставками, а новый стиль колесных дисков придает облику седана динамики. 

С помощью седана G90 нового поколения бренд Genesis планирует увеличить свое присутствие в сегменте седанов представительского класса не только в Южной Корее, но и на других мировых рынках. Технические характеристики нового Genesis G90 будут представлены на презентации модели, которая пройдет в Южной Корее.

Нынешний Genesis G90 на российском рынке доступен с 3,8-литровой атмосферной «шестеркой», выдающей 309 лошадиных сил. Кроме того, седан можно купить с 370-сильным 3,3-литровым твин-турбоагрегатом V6.

Бренд Genesis представлен на рынке модельным рядом воплощающих философию «Атлетичной элегантности», среди которых обновленный спортивный седан G70, новое поколение бизнес седана G80 и представленный в 2020 году первый кроссовер марки – GV80, а также флагман линейки – G90. В 2021 году к нему присоединился городской кроссовер GV70. Базируясь в Южной Корее, Genesis представлен также на рынках США, России, Канады, Австралии, в странах Ближнего Востока, Европы и Китая.

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Фото: Genesis



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