Суд прекратил рассмотрение спора между собственниками «Ароматного мира»
Юлия Пажитных
Арбитражный суд Москвы 1 апреля прекратил производство по иску совладельца сети алкомаркетов «Ароматный мир» Валерия Задорина к другому совладельцу Павлу Задорину, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Внимание на это обратил Shopper’s.
Суд прекратил рассмотрение спора между собственниками «Ароматного мира»
https://rb.ru/news/sud-prekratil-proizvodstvo-aromatnogo-mira/
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Валерий Задорин, владеющий долей в 32,5% в компании, подал иск к Павлу Задорину (у него 57,5%) в начале февраля, требуя признать сделку недействительной. О какой именно сделке шла речь, из судебных материалов не ясно.
- Один из партнеров «Ароматного мира» и источник Shopper’s, знакомый с руководством компании, в начале марта говорили, что между совладельцами сети возник конфликт. В чем состояла его суть, им неизвестно. В том же месяце источники «Коммерсанта» сообщили, что владельцы сети рассматривают возможность продажи бизнеса на фоне внутренних разногласий.
- Параллельно суд рассматривает еще один иск, в котором Валерий Задорин требует от «Ам ритейл», управляющей компании «Ароматного мира», предоставить корпоративные документы (какие — не уточняется). Заседание по этому делу назначено на 21 апреля, иск был подан в ноябре 2024 года.
- В «Ароматном мире» опровергли информацию о возможной продаже бизнеса. В пресс-службе сети отмечали, что судебное разбирательство, инициированное участником, — это «цивилизованный способ разрешения разногласий».
Фото на обложке: smith371 / Shutterstock / FOTODOM
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