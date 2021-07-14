Россияне рассказали, где проведут отпуск

Почти каждый третий россиянин в этом году намерен провести отпуск дома. При этом на российские курорты в Крыму и в Краснодарском крае чаще хотели бы поехать женщины, а в Турцию — мужчины, свидетельствуют данные опроса SuperJob. С его результатами ознакомился RB.

В опросе участвовали 1600 респондентов. Исследование проводили в 388 пунктах России среди экономически активного населения старше 18 лет.

По данным аналитики, 29% россиян считают, что отпуск лучше всего проводить дома. За отдых на даче высказались 14% респондентов. Еще 12% считают, что этим летом можно отдохнуть на море, а 7% убеждены, что лучше всего было бы отправиться в Грецию, ОАЭ, на Мальдивы, Кубу, Албанию.

В том, что в условиях пандемии отпуск лучше проводить в России, уверены 6% опрошенных. По мнению 5%, отличным вариантом был бы отдых на природе - на озере или у реки. По 3% россиян считают лучшими идеями для отпуска этим летом отдых в Турции, в Краснодарском крае и в Крыму. Столько же (3%) убеждены, что в 2021 году от отпуска лучше отказаться. По 1% высказались за отдых в горах, в Алтайском крае, за путешествие в другой город и как можно дальше от людей. Другие варианты (Абхазию, Армению, Дагестан, озеро Байкал и т. д.) назвали 6% опрошенных.

Среди россиян, которым предстоит отпуск с июля по сентябрь, остаться дома намерен 31%, отправиться на море —12%. Еще 8% решили поехать в другой город, столько же — на дачу. Отдыхать на курортах Краснодарского края собираются 7% опрошенных, в Крыму — 5%, в Турции — 4%. Еще 4% проведут свой отпуск на природе. Отправятся в Санкт-Петербург 2% и столько же — в Европу. Другие направления назвали 14%.

Остаться дома, поехать на дачу или на море чаще среди вариантов отдыха выбирали женщины, а отправиться за границу — мужчины.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: H_Ko/Shutterstock