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Поставщики стали чаще обманывать бизнес на фоне прекращения поставок зарубежных товаров

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Поставщики стали чаще обманывать бизнес на фоне прекращения поставок зарубежных товаров, сообщили аналитики «ТендерПро». Число обманов со стороны поставщиков в 2022 году выросло на 50%.

Поставщики стали чаще обманывать бизнес на фоне прекращения поставок зарубежных товаров

Если в 2021 году число обманов со стороны поставщиков составило 2955 случаев, то в текущем году их стало в полтора раза больше (4442 случая), подсчитали в «ТендерПро», изучив данные из открытых источников.

В 45% случаев мошенники выдавали себя за производителей или дилеров, в каждом третьем случае поставщик предлагал альтернативный товар худшего качества, якобы, из-за непонимания условий технического задания. В 17% случаев поставщики предлагали контрафактную продукцию под видом оригинальных товаров.

«Мошенники маскируют все элементы фирменного стиля под реальных поставщиков, используют в названиях компании наименования, схожие с реальными дистрибьюторами и производителями, делают E-mail рассылки, регистрируют фирмы на номинальных лиц, а также покупают на рынке готовые юрлица», – отметил исполнительный директор «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев.

Чаще всего с обманами поставщиков сталкивались компании из Москвы и Московской области (40,2% случаев), Петербурга (14,7%), Краснодарского края (6,6%).

Фото на обложке: Gabriel Alenius / Unsplash

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