Поставщики стали чаще обманывать бизнес на фоне прекращения поставок зарубежных товаров, сообщили аналитики «ТендерПро». Число обманов со стороны поставщиков в 2022 году выросло на 50%.
Если в 2021 году число обманов со стороны поставщиков составило 2955 случаев, то в текущем году их стало в полтора раза больше (4442 случая), подсчитали в «ТендерПро», изучив данные из открытых источников.
В 45% случаев мошенники выдавали себя за производителей или дилеров, в каждом третьем случае поставщик предлагал альтернативный товар худшего качества, якобы, из-за непонимания условий технического задания. В 17% случаев поставщики предлагали контрафактную продукцию под видом оригинальных товаров.
«Мошенники маскируют все элементы фирменного стиля под реальных поставщиков, используют в названиях компании наименования, схожие с реальными дистрибьюторами и производителями, делают E-mail рассылки, регистрируют фирмы на номинальных лиц, а также покупают на рынке готовые юрлица», – отметил исполнительный директор «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев.
Чаще всего с обманами поставщиков сталкивались компании из Москвы и Московской области (40,2% случаев), Петербурга (14,7%), Краснодарского края (6,6%).
Фото на обложке: Gabriel Alenius /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В Госдуме предложили законодательно ограничить удаленную работу для нерезидентов РФ
- 2 Российский фондовый рынок по итогам года показал худшие в мире результаты — Bloomberg
- 3 Зарубежные производители российских процессоров отказались исполнять заказы
- 4 Глава ФТС оценил объем параллельного импорта в $20 млрд
- 5 Игра на выживание: ресторанный бизнес прямо сейчас
ВОЗМОЖНОСТИ
26 декабря 2022
26 декабря 2022
30 декабря 2022