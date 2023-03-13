Американские регуляторы предоставят клиентам SVB полный доступ к своим депозитам — CNBC

Финансовые регуляторы США — ФРС, Минфин и FDIC (Корпорация по страхованию вкладов) — обнародовали план действий в связи с банкротством Silicon Valley Bank. Он предусматривает поддержку вкладчиков и предоставление срочного финансирования, направленного на защиту финансовых организаций, пострадавших от краха SVB.

Издание CNBC со ссылкой на заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла, министра финансов Джанет Йеллен и председателя FDIC Мартина Грюнберга сообщает, что регуляторы разработали план поддержки вкладчиков и срочного финансирования банков и других финансовых учреждений из-за банкротства Silicon Valley Bank, который был ориентирован на финансирование технологических стартапов.

Что предусматривает план поддержки:

ФРС создаст программу срочного финансирования, которая должна защитить финансовые учреждения, пострадавшие от краха SVB. Механизм представляет собой кредиты сроком до одного года банкам, сберегательным и кредитным союзам, другим финансовым учреждениям.

Министерство финансов США выделит до $25 млрд из своего валютного стабилизационного фонда в качестве поддержки программы срочного финансирования (BTFP).

Никаких мер по спасению банков за счет расходов налогоплательщиков применяться не будет.

Вкладчики SVB, как и вкладчики Signature Bank в Нью-Йорке, который также был закрыт по решению регулятора, получат полный доступ к своим депозитам, начиная с 13 марта. Акционеры и некоторые необеспеченные кредиторы при этом не будут защищены и потеряют все свои инвестиции.

SVB, как и вкладчики Signature Bank в Нью-Йорке, который также был закрыт по решению регулятора, получат полный доступ к своим депозитам, начиная с 13 марта. Акционеры и некоторые необеспеченные кредиторы при этом не будут защищены и потеряют все свои инвестиции. Для покрытия вкладов будут использованы средства фонда страхования вкладов FDIC.

Министр финансов Джанет Йеллен также заявила, что помощи SVB со стороны государства не будет.

Что произошло:

9 марта SVB Financial, материнская компания банка SVB, сообщила об экстренной продаже облигаций на сумму $21 млрд из своего портфеля и последовавшем убытке в $1,8 млрд.

Венчурные фонды посоветовали портфельным стартапам выводить средства из SVB из-за опасений насчет финансовой стабильности банка, что инвесторы и сделали.

Массовый отток средств поставил под сомнение ликвидность банка. Акции SVB за два дня рухнули на 60%, в результате чего торги его ценными бумагами были остановлены.

С 11 марта 2023 года Silicon Valley Bank закрыт и передан под управление FDIC. Это стало крупнейшим крахом кредитной организации США с 2008 года, банкротство SVB напрямую затрагивает венчурные инвестиции и судьбы стартапов по всему миру.

SVB занимал 16-ое место в списке крупнейших банков США, его капитализация составляла свыше $200 млрд.

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