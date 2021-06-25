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Как отстранить от работы непривитых: Роструд дал разъяснения

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Трудовой кодекс допускает отстранение сотрудника от работы, если он отказывается от обязательной профилактической прививки, сообщил Роструд. Решения о проведении обязательных прививок могут выносить санитарные власти региона.

Как отстранить от работы непривитых: Роструд дал разъяснения

Трудовой кодекс разрешает отстранять от работы не вакцинированных сотрудников согласно закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней, сообщила пресс-служба Роструда.

В документе сказано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Она становится обязательной по решению главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан.

На июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в десяти регионах страны. Для указанных в них категорий сотрудников прививка становится обязательной.

При этом запрещается прививать граждан, у которых есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к препаратам «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», добавляется в сообщении.

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Фото: ETAJOE/Shutterstock

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