В России запустят новый агрегатор такси «СвифтДрайв»

С 1 июля в России заработает новый агрегатор такси «СвифтДрайв». Сервис планирует занять около 12-15% российского рынка. В проект уже инвестировали более 30 млн рублей.

«СвифтДрайв» объединит поставщиков транспортных услуг на одной платформе, оптимизирует операционные процессы корпоративному клиенту, обеспечит экономию до 25% на транспортное обслуживание, сообщили «Известия».

Агрегатор решил занять нишу ушедшего из России Gett — начать планируется с корпоративного сегмента, а потом выйти на рынок B2C, рассказал сооснователь сервиса Станислав Ястржембский.

По оценкам компании, до выхода на возврат инвестиций общий объем вложений составит до 150 млн рублей. Часть из этой суммы уже потрачена. Компания заключает договоры с таксопарками, расходы идут на IT и разработку платформы, а также на содержание команды программистов, дизайнеров и т. д. Агрегатор уже заключил договор о сотрудничестве с «Яндекс Такси», а также является партнером компании «Ситимобил».

Gett прекратил работу в Росси 31 мая. Поддержка, доработка, обеспечение функционирования мобильного приложения сервиса для заказа такси остановлены. По разным оценкам, российский рынок приносил Gett около 14% годовой выручки.

В начале мая Gett покинул его основатель и генеральный директор Дэйв Вайсер. Конкретные причины уходы ни он, ни компания не назвали. По сообщению Gett, Вайсер собрался строить новый стартап.

В ноябре 2021 года Gett заявлял о намерениях выйти на биржу через слияние со SPAC-компанией, но эти планы не были реализованы – в мае текущего года компания заявила, что отказывается от сделки.

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