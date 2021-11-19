В Австрии разработали уникальную систему пожаротушения электромобилей

Инженеры австрийской компании Rosenbauer разработали систему пожаротушения электромобилей, которая позволяет тратить на это на 90% меньше воды, чем обычно. Система управляется дистанционно, ее поставки начнутся в 2022 году.

О новой разработке австрийской компании-производителе систем пожаротушения Rosenbauer рассказало издание Autoevolution.

Система состоит из двух элементов: блока пожаротушения и блока управления. Первый размещают под автомобилем, а при помощи второго системой можно управлять дистанционно на расстоянии до 8 метров.

Суть работы блока пожаротушения заключается в том, что направленная струя воды сбивает крышку аккумулятора и направляется ровно на аккумулятор, а не на машину вцелом. Вода подается через перфорированное сопло, а подача воды возможна из бака пожарной машины.

Сообщается, что таким образом получается сократить расход воды, требуемой для тушения электромобиля, с максимальных 100 тысяч литров до 4 тысяч литров.

Разработка протестирована пожарным командам из Европы, а также самой компанией Rosenbauer. Система доступна для заказа, поставки начнутся в начале 2022 года.

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Фото: Rosenbauer