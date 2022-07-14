Совладелец «Тануки» Александр Орлов решил продать рестораны бизнесменам из ОАЭ

Совладелец сети японских ресторанов «Тануки» и владелец ресторанного холдинга Bulldozer Group Александр Орлов решил продать бизнес предпринимателям из ОАЭ. Имена покупателей, стоимость сделки пока неизвестны.

Арабские предприниматели заинтересовались входом на российский рынок, поскольку «им интересно развитие, они видят потенциал», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя PR-службы господина Орлова Евгению Батрак.

Представитель бизнесмена добавила, что после продажи Bulldozer Group Орлов намерен сосредоточиться на своих иностранных проектах, в частности в США и ОАЭ.



Предприниматель сейчас ведет переговоры о формате сделки, количестве акций и о других нюансах.

В апреле сеть «Тануки» потребовала 158 тыс. рублей от «Мужского государства» (экстремистское движение, запрещено в РФ) за травлю в сети.

«Тануки» планировала взыскать убытки от травли еще в октябре 2021 года. «Мужское государство» объявило «войну» «Тануки» из-за рекламы с темнокожими моделями и радужным флагом, который напоминает флаг ЛГБТ.

Под травлю из-за подобной рекламы также попал суши-ресторан «Ёбидоёби».

Фото на обложке: соцсети Александра Орлова