«Опора России» предложила меры поддержки малого и среднего бизнеса для второго пакета антикризисных мер. Основные из них — отсрочка по уплате налогов до конца года, снятие ковидных ограничений для бизнеса, отмена курортного сбора, снижение штрафов для МСП и законодательное ограничение разницы между курсами покупки и продажи валюты.

Малому бизнесу предложили дать отсрочку по налогам до конца года