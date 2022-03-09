Малому бизнесу предложили дать отсрочку по налогам до конца года

«Опора России» предложила меры поддержки малого и среднего бизнеса для второго пакета антикризисных мер. Основные из них — отсрочка по уплате налогов до конца года, снятие ковидных ограничений для бизнеса, отмена курортного сбора, снижение штрафов для МСП и законодательное ограничение разницы между курсами покупки и продажи валюты.
Органзиация также предложила ввести мораторий на банкротство юрлиц и ИП, продлить сроки микрозаймов для МСП до пяти лет, реструктуризировать лизинговые платежи, продлить программы «детского туристического кэшбека» на 2022 год, а также повысить пороги применения упрощенной и патентной систем налогообложения, сообщили «Известия».
Среди других предложений — установка плоской шкалы страховых взносов для МСП в размере 15 и полное исключение их в отношении работающих пенсионеров.
Письмо с перечисленными инициативами направлено в аппарат правительства, Минэкономразвития, а также в Федеральное собрание. Дополнительные меры поддержки бизнеса планируется обсудиь с кабмином 9-10 марта.
Фото на обложке: fizkes /
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