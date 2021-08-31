«Бомбим пространство тем, что собираем налоги»: в России предложили реформировать налоговую систему

Реформировать российскую систему налогообложения предложили эксперты Столыпинского клуба во главе с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. «Сегодня мы просто бомбим пространство тем, что фискально собираем налоги», считает Титов.
О ключевых положениях идеи экспертов Столыпинского клуба по реформации системы налогообложения в России рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Столыпинский клуб выступает за введение так называемой системы smart taxes, то есть «умных» налогов. В частности, предлагается сократить НДС до 10% и уменьшить социальные налоговые платежи до 15%. «Недособранные» налоги предлагают собрать за счет введения прогрессивной ставки НДФЛ и матричный налог на прибыль, когда его ставка зависит от отрасли, в которой работает предприятие.
«У нас бомбардировочная налоговая система, точечного наведения нет. То есть сегодня мы просто бомбим пространство тем, что фискально собираем налоги», – цитирует ТАСС Бориса Титова.
По словам омбудсмена, следует повысить налоги в отраслях, где присутствует «излишняя доходность» и снизить в тех, где нужно «стимулировать рост».
В целом предложение Столыпинского клуба по реформе налоговой системы основано на нескольких принципах, среди которых стимулирование производительности труда, перераспределение доходов в пользу местных и региональных бюджетов, модернизация реального сектора экономики.
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