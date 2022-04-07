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Сенаторы США предложили лишить налоговых льгот компании с бизнесом в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Американские компании, которые до сих пор ведут бизнес в России, могут лишиться налоговых льгот на Родине. Законопроект, который разработали сенаторы США, подразумевает включение их в специальный список организаций, подпадающих под двойное налогообложение.

Сенаторы США предложили лишить налоговых льгот компании с бизнесом в России

С предложением изменить налоговое законодательство США выступили два сенатора – демократ Рон Уайден и республиканец Роб Портман, пишет Bloomberg.

Сенаторы разработали законопроект, который лишит компании со штаб-квартирой в США налоговых преференций в Штатах. На данный момент они получают льготы, но в случае, если продолжат работу в России – лишатся их и подпадут под двойное налогообложение в США.

Подобная схема уже действует в США в отношении Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана. Список предлагают дополнить Россией и Белоруссией.

Налоговая система США устроена так, что если американская компания работает за рубежом и платит там налоги, то на Родине она получает преференции.

После начала военной операции на Украине российский рынок покинули более 600 иностранных компаний, выяснили в Йельском университете.

Фото на обложке: Phil Pasquini / Shutterstock

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