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Торговые центры попросили компенсировать выпадающие доходы от введения QR-кодов

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил правительство компенсировать убытки, которые понесут ТЦ от введения QR-кодов. По оценке РСТЦ, посещаемость ТЦ снизится до 50-80%, что повлечет за собой закрытие десятков тысяч предприятий и большого количества торговых центров. По подсчетам организации компенсация выпадающих доходов составит 21,4 млрд рублей за месяц действия ограничений.

Торговые центры попросили компенсировать выпадающие доходы от введения QR-кодов

Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил правительство компенсировать убытки, которые понесут ТЦ от введения QR-кодов. По оценке РСТЦ, посещаемость ТЦ снизится до 50-80%, что повлечет за собой закрытие десятков тысяч предприятий и большого количества торговых центров. По подсчетам организации, на компенсацию выпадающих доходов потребуется 21,4 млрд рублей за месяц действия ограничений. 

Соответствующее обращение РСТЦ (есть в распоряжении RB.ru) направил председателю Госудумы Вячеславу Володину, министру промышленности и торговли Денису Мантурову и министру экономического развития Максиму Решетникову. В нем представители бизнеса просят пересмотреть готовящийся законопроект о введении QR-кодов при посещении общественных мест.

При введении QR-кодов посещаемость торговых центров, по оценке РСТЦ, снизится до 50-80%, что повлечет за собой закрытие десятков тысяч предприятий и большого количества ТЦ. В связи с этим среднему и малому бизнесу потребуется поддержка, в частности, организация предлагает принять меры прямой помощи в виде компенсаций до состояния безубыточности.

В РСТЦ просят компенсировать выпадающие доходы ТЦ и ввести для них льготное налогообложение. Сумма такой поддержки, по подсчетам организации, составит в среднем 21,4 млрд рублей за месяц действия введенных ограничений. 

Кроме того, в РСТЦ обратили внимание на юридические сложности, к которым приведет закон о QR-кодах.

Сейчас во многих регионах посещать ТЦ можно только после предъявления COVID-сертификатов. Согласно готовящимся ограничениям, персонал, пропускающий граждан в ТЦ, обязан потребовать документ, удостоверяющий личность, чтобы выявить принадлежность гражданину предъявляемых документов. Однако сотрудники частных охранных предприятий торговых центров таким образом превышают свои полномочия, что может квалифицироваться как самоуправство, отметили в РСТЦ,

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«Перед внесением изменений необходимо ликвидировать несоответствия законов», – подчеркнул управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

По мнению РСТЦ, новые законы смогут полноценно работать только при отсутствии разногласий с местными законодательными актами и при введении единых и понятных правил для всех регионов. Параллельно необходимо «обнулить» огромный объем противоречащих друг другу региональных указов и постановлений об ограничениях, выпущенных начиная с марта 2020 года.

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Фото на обложке: David Prado Perucha / Shutterstock

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