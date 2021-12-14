Торговые центры попросили компенсировать выпадающие доходы от введения QR-кодов

Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил правительство компенсировать убытки, которые понесут ТЦ от введения QR-кодов. По оценке РСТЦ, посещаемость ТЦ снизится до 50-80%, что повлечет за собой закрытие десятков тысяч предприятий и большого количества торговых центров. По подсчетам организации компенсация выпадающих доходов составит 21,4 млрд рублей за месяц действия ограничений.

Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил правительство компенсировать убытки, которые понесут ТЦ от введения QR-кодов. По оценке РСТЦ, посещаемость ТЦ снизится до 50-80%, что повлечет за собой закрытие десятков тысяч предприятий и большого количества торговых центров. По подсчетам организации, на компенсацию выпадающих доходов потребуется 21,4 млрд рублей за месяц действия ограничений.

Соответствующее обращение РСТЦ (есть в распоряжении RB.ru) направил председателю Госудумы Вячеславу Володину, министру промышленности и торговли Денису Мантурову и министру экономического развития Максиму Решетникову. В нем представители бизнеса просят пересмотреть готовящийся законопроект о введении QR-кодов при посещении общественных мест.

При введении QR-кодов посещаемость торговых центров, по оценке РСТЦ, снизится до 50-80%, что повлечет за собой закрытие десятков тысяч предприятий и большого количества ТЦ. В связи с этим среднему и малому бизнесу потребуется поддержка, в частности, организация предлагает принять меры прямой помощи в виде компенсаций до состояния безубыточности.

В РСТЦ просят компенсировать выпадающие доходы ТЦ и ввести для них льготное налогообложение. Сумма такой поддержки, по подсчетам организации, составит в среднем 21,4 млрд рублей за месяц действия введенных ограничений.

Кроме того, в РСТЦ обратили внимание на юридические сложности, к которым приведет закон о QR-кодах.

Сейчас во многих регионах посещать ТЦ можно только после предъявления COVID-сертификатов. Согласно готовящимся ограничениям, персонал, пропускающий граждан в ТЦ, обязан потребовать документ, удостоверяющий личность, чтобы выявить принадлежность гражданину предъявляемых документов. Однако сотрудники частных охранных предприятий торговых центров таким образом превышают свои полномочия, что может квалифицироваться как самоуправство, отметили в РСТЦ,

«Перед внесением изменений необходимо ликвидировать несоответствия законов», – подчеркнул управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

По мнению РСТЦ, новые законы смогут полноценно работать только при отсутствии разногласий с местными законодательными актами и при введении единых и понятных правил для всех регионов. Параллельно необходимо «обнулить» огромный объем противоречащих друг другу региональных указов и постановлений об ограничениях, выпущенных начиная с марта 2020 года.

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