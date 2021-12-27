Торговые центры попросили разрешить им самим вводить и отменять ковид-ограничения

Представители торговых центров попросили правительство ввести дифференцированную систему ковид-ограничений и обнулить все ранее принятые на уровне регионов РФ нормативные акты. Владельцы ТЦ хотят сами вводить ограничения, исходя из изменения эпидемиологической обстановки.

Российский совет торговых центров (РСТЦ, входят Crocus Group, Ташир и др.) попросил председателя Госдумы Вячеслава Володина, главу Минпромторга Дениса Мантурова и главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева внести дополнения в законопроект «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Совет просит учесть наиболее важные запросы отрасли, а также ввести дифференцированную систему ковид-ограничений в регионах. По мнению РСТЦ, в окончательном тексте закона следует определить правила и ограничения, действующие на различных этапах изменения эпидемиологической обстановки.

Это, по мнению совета, позволит участникам рынка на основании объективных параметров самостоятельно применять усиленные либо облегченные ограничительные меры, а также «избежать объективно не оправданных вмешательств администраций всех уровней».

«Мы предлагаем ввести в регионах "цветовую" систему. Например, зеленый, желтый и красный уровни ограничений и мер поддержки. Они должны учитывать количество заболевших в сутки на тысячу человек населения региона», — говорится в обращении (есть у RB.ru).

РСТЦ полагает, что новые нормы станут действительно работающими на практике и помогут как государству, так и бизнесу с минимальными потерями пройти кризисный период, вызванный пандемией.

Совет также попросил «обнулить» все ранее принятые на уровне регионов РФ нормативные акты, определяющие ограничения торговли в период пандемии, а вместо этого разработать и внедрить соответствующие режимы с учетом специфики региона. При этом власти субъектов федерации должны получить запрет на вмешательство в реализацию выбранной законодательством линии.

Новые меры должны действовать не только на усиление, но и на послабление введенного режима в зависимости от эпидемиологической обстановки, отмечают авторы обращения. Они также попросили предусмотреть поддержку бизнеса в условиях ограничений. Сами же нормы закона предлагается вводить поэтапно, чтобы у администраций и бизнеса было время для перехода к принятым мерам.

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